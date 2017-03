VIVER&

áries



Não fique remoendo pensamentos sombrios. Suas frustrações poderiam se transformar em esperanças construtivas se você controlasse suas emoções. Um balanço das coisas com seu parceiro será inevitável.

touro



Seu gosto por jogos de todos os tipos não conhece limites. Com o seu jeito despreocupado, você corre perigo de ferir o seu parceiro ou de perder uma conquista. Tenha cuidado!

Gêmeos



Você está sendo impulsionado por sua libido, que o está levando a excessos sensuais. Adie decisões em longo prazo. Pense em uma dieta mais equilibrada também.

Câncer



Sua vida amorosa é estável. Você vai adorar a sensação de paz que permite que você se concentre mais em planos conjuntos. Fale sobre isso e descubra mais. Há previsão de novos projetos à vista.

Leão



É hora de esclarecer algumas coisas. Você terá a habilidade de descobrir a verdade sobre algumas das suas dúvidas, o que lhe permitirá compreender melhor seus objetivos. Tente dialogar.

Virgem



Você tem dúvidas realmente desnecessárias. Isto acontece por causa de seus medos e não de seus instintos... Seu desafio é superá-los e alcançar seus objetivos. Atualize suas ideias.

Libra



Suas ideias serão claras. Agora realmente é a hora de levar o seu parceiro na direção desejada. Você tem todos os recursos e argumentos para ser capaz de seduzi-lo e convencê-lo e reforçar essa conexão.

Escorpião



As estrelas acentuam a sua tolerância para suavizar as bordas de sua vida emocional. Seu senso de valor está em harmonia com suas relações com os outros. A grande decisão está chegando.

SAgitário



Você está disposto a fazer qualquer coisa para agradar e satisfazer o seu parceiro. Mas ele espera mais de você na forma de concessões, como ele já fez. Comporte-se de forma nobre.

Capricórnio



Você se sentirá muito à vontade com seu parceiro. É hora de aproveitar os prazeres do momento. Mantenha uma distância saudável das suas dúvidas. Você não terá dificuldade em inspirar os seus colegas com seus projetos.

Aquário



Você vai entender melhor como o seu parceiro pensa. Não seja tão teimoso para defender seu terreno, a flexibilidade será sua aliada. Você está passando por um processo que requer tempo.

Peixes



Você vai entender melhor os valores do seu parceiro e como sua mente funciona. Sua capacidade de se adaptar será a sua melhor qualidade. Ouça o seu parceio sempre, sem interromper.



