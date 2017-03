VIVER&

Em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher", o Instituto de Oncologia do Vale realiza hoje, em Taubaté, uma edição especial da Oficina de Qualidade de Vida, voltada às suas pacientes, com uma programação especial para as mulheres. Durante todo o ano, o IOV realiza as oficinas com o objetivo de promover o bem estar dos seus pacientes por meio de diversas atividades.

E essa oficina é uma maneira de proporcionar a elas momentos agradáveis, em meio ao caminho difícil que precisam percorrer. Pensando nisso, essa edição especial contará com uma roda de conversa sobre a sexualidade e câncer e um workshop de maquiagem.

A Oficina é destinada aos pacientes do IOV, não sendo necessária inscrição prévia, basta que a interessada em participar compareça ao local na data agendada.

Novo 'job'

O advogado Michel Monteiro, da Monteiro Porto Advogados, de São José dos Campos, passa essa semana em Sampa.

Desde a última sexta-feira o moço é o novo coordenador do núcleo Novos Empreendedores do Secovi/São Paulo.

Trata-se de um trabalho executivo dentro das inúmeras atividades do Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo - o maior sindicato do mercado imobiliário da América Latina e reconhecido como uma das mais atuantes entidades representativas do segmento imobiliário.

Palco

Estreia neste sábado, dia 11, no espaço Villanova Eventos, em São José dos Campos, o projeto Boteco Sertanejo. Abrindo a programação, sobe ao palco a dupla Thaeme & Thiago --conhecidos pelo hit de sucesso "Ai que dó"--, que fará apresentação no espaço Villanova Eventos, que promete trazer ao longo do ano artistas de sucesso em shows exclusivos no espaço. Para animar ainda mais a plateia também fazem escala as duplas Neto & Allan e Lucas & Priscila para um "esquenta".

Vazou

O consultor de moda e programador cultural Éllder Anunciato - que presta assessorias para o CenterVale Shopping e o Senac São José dos Campos acaba de ganhar e poderá estrear, em breve, um programa de TV para chamar de seu. O contrato com uma TV regional teria sido assinado na última sexta-feira.

Automação

O empresário Luiz Bonjorni e os irmãos Samira, Sara e Samuel Toledo recebem hoje em São José dos Campos, alguns arquitetos e profissionais da área para o evento de lançamento do novo showroom da Dominus Automação e Sonorização.

Além de inauguração do novo espaço, projetado pela arquiteta Luciana Valladares, a noite contará com a apresentação dos mais modernos equipamentos de automação e sonorização e boa gastronomia.

Mística

Teve início ontem, e prossegue até 15 de março, o projeto "Agora que são Elas", do CenterVale Shopping, em São José dos

Campos.

Tendo como foco o mês dedicado à mulher, o espaço de duas lojas na área de expansão do shopping serão destinados a trabalhos de massagem facial, meditação, reiki, e leitura de tarô. As atividades são gratuitas. Serão atendidas as moças por ordem de chegada, entre 15h e 20h.

Aula prática

Aproveitando a semana de tendências propostas pela Mostra Revestir, em São Paulo, os alunos de decoração do Senac de Design de Interiores em São José dos Campos, prestes a se formar, estarão visitando a mostra de decoração. Nomes como os profissionais Daniela Sakuragui,, Luciany Bernardes, Alexandre Harrisberger vão mostrar suas experiências e opiniões a respeito de toda essa mudança no mercado da arquitetura. Será um bate papo informal hoje, às 19 horas, no próprio Senac.



