Áries

Você estará em clima de gentileza, compreensão e ternura. Isso vai mudar radicalmente a sua atitude de amar. Aproveite isso ao máximo e não se afaste. Você vai passar um tempo muito agradável.

Touro



Novos caminhos se abrirão em sua vida amorosa, seja a partir de um encontro marcante ou algo que despertará dentro de você... O sol está brilhando, abra as suas asas! Aproveite.

Gêmeos



Haverá uma mudança em sua vida amorosa e é através do diálogo que você vai estabelecer as bases dessa mudança que você espera fazer. Um novo encontro pode mudar tudo.

Câncer



Você está com um humor excelente e com uma disposição afetuosa. Isto significa que você será capaz de colocar seus planos em prática. É hora de começar a trabalhar no seu interior e aperfeiçoar detalhes de sua vida amorosa.

Leão



O papel do seu parceiro é importante, pois hoje ele fará com que você revele um de seus mais profundos medos. É hora de jogar fora a máscara que você está vestindo de uma vez por todas.

Virgem



A incompreensão dominará a sua vida emocional. Você deseja ser sábio para superar rapidamente as questões importantes hoje, mas certifique-se de que não existam mal-entendidos.

Libra



Não invente problemas que só resultam de dúvida e suspeita. É um sinal de falta de auto-confiança. Concentre-se na realidade. Você está chegando ao fim de uma fase horrível. Bons ventos estão a caminho.

Escorpião



A sua necessidade de estabilidade o torna menos aberto a oportunidades de se divertir. Você pode acabar com isso se deixar simplesmente que as coisas sigam o seu curso. Cuide melhor da sua saúde.

SAgitário



Há uma sugestão de desafio no ar. A atenção que está sendo solicitada de você é bem fundamentada, então a aceite. Cabe a você usar o seu sentido estratégico para a sua vantagem.

Capricórnio



Você irá direto ao ponto, basta seguir os seus instintos e isso estará a seu favor. Não tem sentido ser tão meticuloso, você está desperdiçando tempo e energia. A paciência é o seu maior trunfo.

Aquário



Você vai entender melhor os valores do seu parceiro e como sua mente funciona. Sua capacidade de se adaptar será a sua melhor qualidade. Ouça o seu parceio sempre.

Peixes



As perguntas certas virão à sua mente e você verá as coisas mais claramente em sua vida amorosa. Seu otimismo será contagioso e lhe ajudará a iluminar o caminho a seguir. Aproveite o tempo para viver!



Este é um bom dia para honrar os mais velhos ou seus entes queridos: um telefonema para a sua avó, uma visita ao avô... É realmente a melhor época do mês para manter os seus mais profundos laços indissolúveis. Além disso, você tem tempo: são alguns dias de descanso antes de novas aventuras.