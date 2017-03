VIVER&

É sempre o seu amor pelo romance que traz paixão para sua vida amorosa. As coisas serão leves e despreocupadas, é hora de aproveitar a vida sem medo. Siga em frente!

Touro



Você estará mais receptivo e isto lhe permitirá identificar as motivações do seu parceiro. Esta será a melhor maneira de esclarecer um erro do passado. Não evite o diálogo. Ele será necessário.

Gêmeos



Seu comportamento tem confundido o seu parceiro. Organize as suas prioridades. Dê a si mesmo algum tempo para ficar sozinho também, você precisa de espaço. Não tenha medo de relaxar. Cuide melhor da saúde.

Câncer



Há tentações ao seu redor que poderiam trazer uma mudança para sua vida emocional. Não tome decisões precipitadas e não julgue pelas aparências. Mantenha a caminhada na direção certa.

Leão



Você tem os meios para construir uma relação que dure muito tempo. O conselho de um amigo será útil hoje. Não hesite em mudar de rumo a fim de alcançar seu objetivo. Dê início aos seus projetos.

Virgem



Você está entre o caos total e a grande felicidade. Dúvidas desaparecerão no ar e confirmações aparecerão na melhor das circunstâncias. Em qualquer caso, você vai ter uma visão clara onde antes tudo era nebuloso.

Libra



Você será tentado a contar tudo para descarregar um segredo que foi difícil de suportar. Você precisa olhar muito objetivamente para essa pessoa antes de confessar tudo.

Escorpião



Você vai captar facilmente as mensagens indiretas de seu parceiro. Isso lhe dará pontos. Se você estiver sozinho, você será inspirado a conhecer pessoas novas. Coloque de lado as aventuras.

SAgitário



A amizade está em alta. Você precisa de conversa e de um sentimento de cumplicidade. Fale e expresse seus sentimentos. Assim, você vai ser capaz de ficar bem com o seu parceiro. Algumas ideias vão lhe encher de entusiasmo.

Capricórnio



Não hesite em estar aberto para o inesperado, em falar sobre seus sonhos e se afirmar mais. Seu parceiro vai apreciar a postura que você adotou, não há nenhuma dúvida disso.

Aquário



Você sente uma necessidade maior do que a habitual de provar seus poderes sedutores hoje. Esta não é a hora de tomar decisões sérias. Aproveite ao máximo o presente.

Peixes



Seu parceiro vai saber como incentivá-lo quando for necessário. Sua confiança e reconhecimento são genuínos e será evidente. Jogue limpo sem reservas. Seja sério e racional em seu planejamento. Você tende a ser ambicioso.



QUIROGA

planos

Concentre-se em suas atividades sem buscar confronto ou associação. Você avançará melhor sozinho, imune a contestações ou jogos de poder insalubres e desnecessários. Seu dia será mais gratificante se você lidar apenas os seus interesses.