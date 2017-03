VIVER&

Ano comercialmente ativo iniciando de forma tecnologicamente correta para a empresária Valéria Verdi!

As lojas da torteria Haguanaboka, acabam de ganhar um reforço especial. Com o objetivo de centralizar a produção das quatro unidades da marca, foi inaugurada uma cozinha industrial, localizada no bairro do Putim, em São José dos Campos.

O novo espaço possui maquinário industrial, amplas células de produção para salgados e doces, espaço reservado para o armazenamento de ingredientes, lavagem de recipientes, área resfriada e uma logística de distribuição muito bem pensada para que os pedidos das lojas sejam atendidos com eficiência e rapidez.

Tudo dentro das normas vigentes de segurança, vigilância sanitária e de acordo com as exigências da Prefeitura local - e onde também será possível realizar reuniões com novos franqueados, bem como treinamentos e reciclagens de colaboradores. A inauguração vai de encontro ao ótimo momento em que vive a torteria Haguanaboka, com um plano de expansão acelerado.

Murano

Com 40 anos de atuação no mercado de móveis e decoração de alto padrão, a Artefacto, em São Paulo, inaugura sua nova mostra no próximo dia 10 de março, na loja da Haddock Lobo, sob o comando de Paulo Bacchi, CEO da marca.

Entre os arquitetos e designers selecionados entre os melhores do país, há a expectativa em relação ao ambiente do arquiteto Olegário de Sá, de Taubaté.

'Grand Finale'

Com uma bela apresentação dos músicos do bloco Chega Mais, tendo como vocalista a jornalista e cantora Camila Rondon -- eleita a musa do carnaval paulistano no carnaval 2017 -- uma pequena multidão se esbaldou ao som de sucessos dos anos 1980 em ritmo carnavalesco em plena praça principal de Guará.

Quando se diz "pequena multidão" está mais para crítica do que para elogio. Apenas um terço da praça estava ocupada, o que denota uma falha na divulgação por parte da assessoria de imprensa da Prefeitura, num enfoque mais específico para essa atração. Em São Paulo, o bloco arrasta milhares de foliões, e no dia 5 de março, domingo próximo, desfila no pós-Carnaval da Vila Madalena.

Olha o Passarinho

Os amantes de viagens e colecionadores de paisagens inesquecíveis poderão desfrutar de uma oportunidade única que o hotel Toriba oferece em Campos do Jordão, entre os dias 17 e 23 de março!

Mais precisamente o workshop "Fotografia de Viagem" com o fera Haroldo Castro. O programa disponibiliza hospedagem por quatro noites, incluindo café da manhã, fondue no renomado Toribinha Bar & Foundue, trilhas guiadas e total acesso às áreas de lazer com fitness, saunas e piscinas.

E, nada como aprender ou aperfeiçoar a própria técnica de fotografar natureza com Haroldo Castro, que, ao longo de 4 anos de carreira, já registrou 167 países. Haroldo também é o autor de "Luzes da África" e dirigiu cerca de 50 documentários, dezenas deles premiados nos Estados Unidos, Europa e América Latina. Em 2009, ele foi agraciado com o International Green Pen Award por sua contribuição ao jornalismo ambiental.

Pinos

Tem início nesta sexta-feira -- e encerra no domingo -- a 1ª Taça Yex de Boliche São José dos Campos, no Yex! Boliche do Vale Sul Shopping. É o primeiro torneio de boliche oficial da região.

Homologado pela Federação Paulista de Boliche, o evento receberá um mínimo de 20 duplas formadas por atletas de alta performance de vários cantos do país que buscam melhorar suas colocações no ranking.

O evento, que é aberto ao público, terá rito solene e a presença de autoridades da cidade.



