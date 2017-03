VIVER&

Literatura

Dilma Rousseff

lê saramago

Em um vídeo publicado na quarta-feira (1º) na página da Fundação José Saramago, no Facebook, a ex-presidente Dilma Rousseff aparece lendo o trecho final do romance "O Evangelho Segundo Jesus Cristo", do autor português, vencedor do prêmio Nobel. "Não é nenhuma dificuldade para mim (a leitura) porque eu gosto demais desse livro", afirmou Dilma antes de iniciar. "José é fundamental", finaliza. No crédito do vídeo, ela é apresentada como "última presidente legítima brasileira". Dilma é próxima de Pilar del Río, viúva de Saramago e presidente da Fundação. Pilar já afirmou em uma palestra não ver a ex-presidente como corrupta e acredita que ela foi vítima de machismo. Veja o vídeo completo no Facebook e no site de OVALE

(www.ovale.com.br).