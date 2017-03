VIVER&

- 04:37



Diversidade

disney exibe 1º beijo gay em desenho

O respeito a diversidade parece ser o caminho que a Disney tem tomado em suas animações. No último dia 23 de fevereiro, a produtora mostrou o seu primeiro beijo gay em um desenhos animado. A cena foi ao ar nos Estados Unidos durante o episódio "Just Friends" (Apenas Amigos), da série "Star vs. as Forças do Mal". Em meio ao capítulo, vários casais se beijavam durante um show, entre eles casais gays, héteros e idosos. O beijo é a coroação de uma mudança que vem sendo desenhad pela empresa. "Frozen", que ganhou público em janeiro de 2014, trazia a ideia de que o amor verdadeiro era o amor entre irmãs e não de um principe encantado. Agora, "Moana", mostra uma garota que não precisa de um príncipe encantado, além de quebrar com os padrões estéticos.