Seu parceiro vai testar os seus limites e procurar defini-lo o mais claramente possível. Seja generoso. Por que você quer se esconder? Admita que, no final das contas, você faz isso!

Touro



Sua vida amorosa é estável. Você vai adorar a sensação de paz que permite que você se concentre mais em planos conjuntos. Fale sobre isso e descubra mais. Você está perto de alcançar um de seus objetivos.

Gêmeos



A brincadeira não é necessariamente um ataque disfarçado. Você não deve se esquecer disso se quiser manter a paz em seu relacionamento. Há previsão de encontros inesperados.

Câncer



Sua necessidade de estabilidade faz com que você seja menos receptivo aos momentos de alegria que surgem. Você pode superar este problema se deixar as coisas seguirem seu curso.

Leão



Você vai estar mais vulnerável emocionalmente e verá as coisas de forma mais radicalmente. Mande essas dúvidas embora e deixe as coisas avançarem em seu ritmo natural. Você vai se expressar com mais clareza e precisão.

Virgem



O seu desejo de progresso e autorrealização será o centro das atenções. Você está levando o seu parceiro com você e não terá dificuldades para hipnotizar a sua presa.

Libra



Você está com vontade de fazer declarações apaixonadas, a paixão domina e o empurra ao excesso. Deixe-se levar e evite rodeios, que faria você se sentir desajeitado.

Escorpião



Você estará em um estado de espírito alegre e bem preparado para começar tudo de novo e esquecer as as suas mágoas; aumente a sua compreensão pelo seu parceiro e outras pessoas; deixe que as armaduras caiam.

SAgit

ário



A amizade está em alta. Você precisa de conversa e de um sentimento de cumplicidade. Fale e expresse seus sentimentos. Assim, você vai ser capaz de ficar bem com o seu parceiro.

Capricórnio



O sucesso está a seu alcance; atreva-se a ter a melhor chance de obtê-lo. Você pode convencer e cativar com as suas palavras. Quem poderia resistir a tal magnetismo? Vá em frente!

Aquário



Este dia será marcado por um acontecimento importante. Seu parceiro vai mostrar evidências de passar da superficie e ficar mais perto de você. Mesmo que isso lhe surpreenda, mostre sua gratidão a ele.

Peixes



Você vai precisar fazer uma escolha importante para obter uma imagem mais clara das coisas. Quer se trate de duas pessoas ou de dois estilos de vida diferentes, você terá de manter a cabeça fria .



É um belo dia para se passar com colegas e colaboradores no trabalho; entre amigos... Você está em ótima forma, física e moralmente, e aprecia a atmosfera deste dia efervescente.