Novo rumo

Novos tempos para a vida profissional de Carlos Santis, que as vésperas do Carnaval encerrou suas atividades na Faap São José dos Campos, mais precisamente no dia 22 de fevereiro.

Santis trocou a Fundação Armando Alvares Penteado local pela direção da ETEP em Taubaté, já assumindo e entendendo todos os novos processos da entidade que faz parte do Grupo CETEC Educacional que, além das ETEPs, também contempla a Faculdade Bilac, em São José, e o IBTA, em São Paulo.

Como primeiro passo, Carlos Santis se empenhará em alavancar os cursos atuais e propor cursos novos para Taubaté.

Excelência

Prestes a completar dois anos de sua inauguração, o Cassiano Restaurante, em São José dos Campos celebra o reconhecimento do Tripadvisor, o maior site de viagens do mundo, que concedeu à casa um Certificado de Excelência.

O reconhecimento é dado aos restaurantes que recebem avaliações frequentes e excelentes dos usuários do site.

Além das avaliações, o certificado é conferido para estabelecimentos que oferecem um serviço de qualidade, segundo os viajantes.

O Cassiano Restaurante, em São José dos Campos, é referência no Brasil com sua culinária tradicional portuguesa.

Para garantir uma verdadeira experiência com sotaque português aos clientes, o Cassiano conta com a consultoria do renomado maître Manoel Pires, o Manoelzinho, que comandou por 30 anos o Antiquarius Rio, no Leblon, Rio de Janeiro e tem como chef Marcelo Nogueira.

No páreo

Às vésperas do Carnaval, cerca de 300 empresários e formadores de opinião participaram do evento promovido pelo Movimento RenovACI com o objetivo principal de apresentar a chapa que pretende disputar as eleições da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos no próximo dia 16 de março.

Na oportunidade também foram apresentados "os 10 pilares que sustentam o grupo".

Além de Janaina Dias, candidata à presidência, também participaram dos debates a empresária e ex-nadadora Fabiola Molina e Raquel Nagata, presidente da associação dos lojistas do Colinas Shopping.

Grafite fashion

Dona de inúmeras lojas de moda em São Paulo, a empresária Alessandra Cozzi organiza para o sábado, 11 de março, um evento para customização das mais diversas peças - tais como jeans, bonés, camisetas, tênis ou bolsas - mas dessa vez na loja da família, a Ferrara de Pindamonhangaba.

E a arte desse encontro fica por conta do grafiteiro cool Tiago Mordix, que também é da cidade e volta à sua terra natal como um dos grafiteiros queridinhos do Brasil. O encontro tem a participação da loja Marina Calçados.

Planeta delícia

Imagine viajar pelos aromas, cores e sabores das cozinhas de sete países num mesmo local.

Essa é a proposta do San Michel Palace Hotel, em Taubaté, que pelas mãos do chef Renato Santos vai apresentar sua pesquisa nas culinárias de Portugal, Japão, Itália, Austrália, Alemanha, Brasil e até da cozinha regional.

Os cardápios propõem criações inventivas gastronômicas e buscam uma verdadeira profusão sinestésica: cores, sabores, cheiros e temperos, em verdadeiras intervenções nos sentidos!

Para as próximas semanas estão agendados os cardápios português (de 20 a 26 de março) e japonês ( de 27 de março a 2 de abril).

Em seguida, ainda no calendário de abril, a casa apresenta culinária Italiana, de 3 a 9; e australiana, de 10 a 16; alemã de 17 a 23, e regional de 24 a 30. Em junho será a vez da culinária brasileira, de 1º à 7 daquele mês.



