VIVER&

- 04:37



Rádio





'Eu Sei De Cor'

Marília Mendonça



1.



Vídeo da música 'Eu Sei de Cor' contou com mais de um milhão de pessoas assistindo me menos de 24 horas depois de lançado na rede.



'Você Partiu Meu Coração'

Nego do Borel part. Anitta & Wesley Safadão



2.



'Loka' - Simone & Simaria part. Anitta



3.



'Sou eu'

Ludmilla



4.



'Homem de Família'

Gusttavo Lima



5.



'Let me Love you'

DJ Snake feat Justin Bieber



6.



'This Girl'

The Kungs



7.



'A Mala É Falsa' - Felipe Araújo Part.Henrique & Juliano



8.



'Enquanto Eu Brindo Ce Chora' - Bruno & Marrone



9.



'Sim ou Não'

Anitta part. Maluma



10.



+ Tocadas