VIVER&

- 04:37





Áries



Você vai se sentir muito sensível hoje, mas poderá usar isso como uma oportunidade para se abrir ou como algo para se esconder. Mande suas dúvidas embora e siga em frente.

Touro



Sua criatividade está em uma tendência ascendente e você tem menos dificuldades para se expressar como resultado de seu fervor emocional. É hora de declarar seus sentimentos e tomar a iniciativa!

Gêmeos



Você deve enfrentar o tumulto emocional do seu parceiro. Não é necessariamente culpa sua, por isso não leve tudo ao pé da letra. Confie na sua habilidade em manter a cabeça fria.

Câncer



Você não consegue resistir ao seu gosto por desafios, mas tenha cuidado com os impulsos... Principalmente de se envolver muito rápido com as pessoas! Você não está sendo objetivo.

Leão



É sempre o seu amor pelo romance que traz paixão para a sua vida amorosa. As coisas serão leves e despreocupadas. É hora de aproveitar a vida. Não espere! Seu otimismo aumentou e sua criatividade está em alta.

Virgem



O amor traz esperança e você vai encontrar grande uma satisfação que irá eliminar as suas dúvidas. O futuro é uma melhoria do presente. Você vai estar cheio de inspiração e não hesite em seguir sua intuição.

Libra



Você terá habilidade para expressar seus sentimentos. Alguns encontros serão muito bons para você. Hoje é o dia perfeito para planejar um jantar a dois e criar o ambiente perfeito.

Escorpião



Não se leve tão a sério, pare de ser melodramático e tente viver uma vida tranquila. Você subconscientemente quer ganhar o controle sobre o seu parceiro, mas ele não vai deixar. Relaxe antes que você se sinta muito tenso.

SAgitário



Evite discussões polêmicas e lutas pelo poder a todo custo hoje! O mau humor do seu parceiro está conectado com as necessidades não ditas, que são o oposto do que você poderia pensar.

Capricórnio



Sua consciência dos erros do passado lhe permite seguir em frente. Você terá que trabalhar em estreita colaboração com o seu parceiro, derrubando os velhos hábitos que lhe atrasam.

Aquário



Intercâmbios com as pessoas próximas de você estão se tornando mais claros. É hora de operar com maior privacidade e esclarecer a comunicação para falar mais habilmente sobre seus desejos. Descanse.

Peixes



Sua aparente calma esconde algo que está borbulhando dentro de você. Não espere que o seu parceiro note, você deve trazer isso para a superfície. Aliás, não há nada a perder.



h oróscopo



QUIROGA

Limites

Leis e regulamentos lhe parecem limitadores... Mas a introspecção é útil: se não for obedecer às restrições externas, você pode, pelo menos, lançar as bases de uma moral humanística e solidária. É um bom dia para conversar com sua família e obter informações úteis no trabalho.