Está aberto o período recheado com receitas de peixes e frutos do mar para aqueles que, em respeito às tradições católicas, passa quarenta dias em abstinência de carnes vermelhas.

E nesse cenário acontece o Festival da Quaresma, que a chef Anouk comanda em seu restaurante Donna Pinha, em Santo Antonio do Pinhal.

Para esta edição do festival Miss Anouk lançou uma ação entre Amigos, recebendo o chef Vitor Sobral, presente na casa em 11 de março no jantar de lançamento como convidado especial.

O cozinheiro criou duas receitas que ficarão disponíveis durante todo o evento, que só termina no Domingo de Páscoa.

'Off' folia

Nem só de confetes e serpentinas foi recheada a segunda-feira de Carnaval em Taubaté.

No último dia 27 de fevereiro, José Rui Camargo, reitor da Unitau (Universidade de Taubaté) lançou mais um livro, dessa vez o "Vinho tinto em teto de gesso branco: o livro do erro", evento que movimentou o Bar do Milton, em São Bento do Sapucaí.

Trata-se do quinto livro do escritor e músico, que também já gravou sete CDs.

Moldura

Em Guaratinguetá, as comemorações para o mês da mulher --março-- já começaram em fevereiro mesmo!

Paulistano, mas com raízes naquela cidade do Médio Vale, o artista plástico Augusto Rocha, acaba de inaugurar uma mostra com temática feminina por lá. São, ao todo, 13 obras produzidas com a técnica óleo sobre tela aplicado com espátula, que já foram expostas na Funarte, em São Paulo, e outras obras.

Augusto Rocha, que estudou desenho livre no Instituto Brasileiro de Cultura Japonesa de São Paulo, Bunka Kiokai; xilogravura, serigrafia, gravura em metal e litografia com Paulo Menten, na Fundação Bienal de São Paulo,, mostra seus trabalhos na Galeria de Arte da Secretaria de Cultura de Guará até 10 de março próximo.

Pipoca

A Dominus Automação no Jardim Aquarius, em São José dos Campos, vai servir de cenário no dia 7 de março para uma sessão de cinema diferenciada!

Com filme a ser escolhido na hora, e com direito a pipoca, suco e guloseimas e até uma cervejinha gelada, a noite vai reunir jornalista e influenciadores digitais para apresentar o novo showroom da Dominus, empresa regional especializada em automação e montagem de salas privativas de cinema para residências, com equipamentos de alta tecnologia que fazem o espectador se sentir no cinema dentro de casa.

Feliz Ano Novo

E o ano cultural, social e empresarial tem inicio -- finalmente -- para o mercado econômico e empresarial e também no cenário político nacional. Passados os blocos, escolas e bandas em desfile as cidades começam a respirar a triste realidade de seus cofres e folhas de pagamento. Um bom ano a todos!