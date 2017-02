VIVER&

Áries



Seu entusiasmo será apreciado. Não tente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você não vai ganhar nada com isso e poderá ter alguns problemas. Uma confusão reina em seu coração, então não tome decisões definitivas.

Touro



Limitações práticas irão trazer você de volta para a Terra. Isto irá alcançar a harmonia se você as aceitará. Esteja disposto a ceder terreno para conquistar a boa vontade do seu parceiro.

Gêmeos



O seu fervor amoroso está fazendo prevalecer a paixão em sua esfera emocional. A serenidade e a despreocupação estarão na sua agenda hoje! Viva a vida ao máximo, sem esperar.

Câncer



O ideal seria voltar para poder aprofundar discussões anteriores. Você terá uma melhor compreensão de seu parceiro. Uma amizade platônica promissora é iminente se você estiver sozinho!

Leão



Sua perspectiva realista em questões emocionais poderá ofender o seu parceiro hoje. Você deve ser discreto para que possa chegar a um entendimento sem estragar as coisas entre vocês.

Virgem



Seu dom de escutar e de dar conselhos será valioso para o seu parceiro e para as pessoas mais próximas a você. Deixe-se guiar pelos seus impulsos e não se segure. Você está indo na direção certa.

Libra



Há previsão de um encontro útil em um futuro próximo, então saia mais se for solteiro. O destino vai cuidar do resto. Se você estiver em um relacionamento, um novo impulso emocional aquecerá suas relações.

Escorpião



Você tem um temperamento mais aberto, amigável e tolerante do que nunca, mas não aceite qualquer compromisso! Seu futuro está em suas mãos e só você pode assumir o controle.

Sagitário



Uma conversa será a chave da sua vida amoosa hoje. É hora de esclarecer mal-entendidos, mesmo se eles forem pequenoes. Isso vai melhorar muito o seu relacionamento.

Capricórnio



Você estará muito atraente. Aproveite-se disso para cativar o seu parceiro ainda mais e trocar segredos, o que será essencial. Você ficará muito satisfeito com o resultado de suas conversas íntimas.

Aquário



A sorte vai aparecer de uma maneira mais incomum se você estiver à procura de sua alma gêmea. Você vai ter um encontro importante que irá forçá-lo a sair do terreno familiar.

Peixes



Você está tão ocupado pesquisando o absoluto que corre perigo de perder os prazeres simples, que podem levar você a realizar seus sonhos. Mantenha a mente aberta.



Prefira trabalhos que exijam inspiração ou intuição em vez daqueles que exigem precisão ou força física. Aplique esta mesma perspectiva sobre o gerenciamento dos seus bens: pagar as suas dívidas, recuperar os montantes devidos ou pedir o que você precisa. Mantenha a lucidez ao longo do caminho.