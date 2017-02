VIVER&

A 4ª temporada do "MasterChef Brasil", da Band, promete novidades para os fãs do reality show gastronômico. Em coletiva de imprensa realizada nesta semana, foi anunciado que o prêmio será de R$ 200 mil. Mais: os 40 aprovados na fase inicial não terão mais a classificação garantida e, divididos em duplas e quartetos, serão avaliados em provas específicas de habilidade. E por meio dessa nova prova, exibida nos três primeiros episódios do programa, é que serão definidos os 21 participantes. O vencedor ganhará ainda, durante um ano, a quantia de R$ 1.000 mensais em compras com o cartão de um dos patrocinadores da atração. Com novo cenário, "Masterchef" estreia a partir do dia 7 de março, às 22h30, na Band. Ana Paula Padrão e jurados continuam no comando.