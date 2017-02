VIVER&

- 04:36



Música

Rock in rio anuncia mais atrações

Cresce a lista de atrações do Rock in Rio 2017, festival de música que será realizado em setembro no Rio de Janeiro. Mais três shows foram divulgados nessa semana: o cantor Alice Cooper e seu mentor Arthur Brown, dois dos maiores nomes da história do rock, se apresentam juntos no dia 21, no palco Sunset, enquanto a banda Sepultura sobe ao palco no dia 24. O line-up da edição 2017 do evento já conta com outras atrações musicais internacionais: Lady Gaga, Maroon 5, Justin Timberlake, Aerosmith, Bon Jovi, Red Hot Chilli Peppers, Billy Idol, 5 Seconds of Summer, Fergie, Nile Rodgers & Chic, Ceelo Green e Alter Bridge. Entre os nomes nacionais, já estão Ivete Sangalo, Skank, Frejat e Ney Matogrosso com Nação Zumbi. A venda de ingressos começa em 6 de abril.