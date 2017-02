VIVER&

Áries



Você vai ter uma grande influência sobre o seu parceiro, pois ele será atraído pelo

seu magnetismo. Se você estiver sozinho, poderá se surpreender em como estará sedutor.

Touro



Você pode entender facilmente as motivações mais profundas do seu parceiro ou, se você for solteiro, perceber onde as coisas deram errado no mês passado. Algumas boas notícias vão chegar no momento perfeito.

Gêmeos



Os problemas que você vai encontrar podem ser resolvidos simplesmente por ter a ousadia de descomplicar o seu dia-a-dia. No final do dia, você será criticado pela má administração do seu tempo.

Câncer



Evite discussões polêmicas e lutas pelo poder a todo custo, hoje! O mau humor do seu parceiro está conectado com as necessidades não ditas, que são o oposto do que você poderia pensar.

Leão



Você terá a chance de fazer um esforço consciente que vai melhorar diretamente o seu relacionamento ou seus amores futuros. Pense no que você poderia fazer se tivesse coragem. Não tenha medo de mostrar o seu talento .

Virgem



Calma, luxo e prazer seria o seu programa ideal. Pena que os programas irritam você, mas eles agradariam o seu parceiro e você ganharia muito. Hoje o dia estará cheio de lições para aprender.

Libra



O Amor com A maiúsculo está estendendo os braços para você se confiar em seus próprios sentimentos. A leitura de um certo olhar vai ensinar mais do que você pensou. Esqueça o passado.

Escorpião



A ternura fará um retorno triunfal em seus relacionamentos próximos. Uma discussão com o seu parceiro vai eliminar completamente as suas dúvidas. Não insista em fazer tantas perguntas bobas.

Sagitário



Seu parceiro tem suas necessidades. Não as ignore. Você tem tudo a ganhar, colocando suas cartas na mesa e colaborando com ele. Esta será uma discussão frutífera que vai aproximá-los.

Capricórnio



Você não terá nenhum problema em encontrar um meio termo. Apenas coloque tudo para fora, você vai poder fazer isso com elegância e o seu parceiro vai admirá-lo por isso. Mostre-se firme e leal.

Aquário



Você vai estar de bom humor e pronto para recomeçar. Deixando os ressentimentos do passado para trás você conhecerá melhor os outros e se abrirá mais. Sua abordagem séria e aprofundada será oportuna.

Peixes



O intercâmbio com as pessoas próximas a você é claramente satisfatório e é hora de se concentrar em sua vida privada, esclarecer a comunicação e falar sobre suas esperanças e expectativas.



h oróscopo



QUIROGA

sensibilidade

Você será capaz de brilhar em seu cotidiano e se adaptar ao clima hipersensível à flor da pele, que deixa as pessoas receptivas e sensíveis, mas nem sempre racionais em suas respostas. Será necessário demonstrar diplomacia e benevolência para obter resultados.