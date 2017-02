VIVER&

Se você é um daqueles que já não aguenta mais ouvir axé e samba enredo -- e tem consciência de que a folia ainda nem começou -- já pode suspirar aliviado. Na noite de hoje, numa única apresentação, o saxofonista Derico Sciotti e o trompetista Chico Oliveira se apresentam no Funil Bar, em São José dos Campos.

Membros do eterno sexteto do Jô, os músicos tocam só clássicos do jazz. A escolha pelos clássicos, segundo Chico Oliveira, vem do ambiente eclético de bar. "Não vamos mostrar composições próprias, só clássicos para todo o mundo reconhecer", diz o músico, que já gravou com Jorge Ben, Alcione e Hermeto Pascoal, entre outros. Alguns dos sucessos tocados são "A Night In Tunisia", de Dizzie Gillespie; "Caravan", de Duke Ellignton, a bossa nova de Tom Jobim e o groove de Stevie Wonder. Muitas dessas versões que estão no CD ao vivo "Derico, Chico Oliveira & Trio Nota Jazz".

A cena muda



Cenário de baixas temperaturas nas temporadas de inverno, o clima promete ferver no centro de Campos do Jordão nos próximos dias 25, 26 e 27 próximos. A partir das 16 h, o grupo Sambanense promove arrastão de foliões, em clima de marchinhas, na praça e ruas do Capivari. Também no Capivari, bem no centrinho, os bonecos gigantes de São Luiz do Paraitinga vão ser as atrações nos 26 e 28 de fevereiro.

'The Best'



Os arquitetos Tatiana Otta, Eduardo Albernaz , Cristiane Luckemeyer e Gustavo Martins, de São José dos Campos, são os atuais premiados pelo grupo do Polo Vale Decor, em sua campanha 'Gift Experience - uma experiência inesquecível no Hotel Unique', em São Paulo, que foi escolhido com o objetivo de proporcionar uma visita técnica em que os profissionais possam conhecer e ter inspirações para futuros projetos. Projetado por Ruy Ohtake, o hotel Unique é considerado um dos mais luxuosos de São Paulo, eleito pela Condé Nast Traveler como o Melhor Hotel da América do Sul pelo segundo ano consecutivo.

'Staff' feminino



Ao que parece, a renovação do contrato com a apresentadora Claudete Troiano está longe de ser o único reforço feminino para o "staff" televisivo em Aparecida para o ano que se inicia. Se depender da TV Aparecida vem mais novidade por aí. A jornalista Maria Cândida, ex-Globo, SBT e Record, é a nova contratada da emissora. Ela esteve ontem na sede da TV para assinar oficialmente o contrato. A apresentadora comandará um programa matinal, de segunda a sexta, na faixa das 10h.

Deu click



A Breton de São José dos Campos está programando um novo evento para 16 de março próximo, quando comemora seu aniversario de inauguração e festeja o mês dedicado à Mulher! Além de palestras alusivas à realidade feminina acontece também uma exposição-- já que

dezenas de mulheres foram fotografadas pelo Esquadrão do Click em ambientes da própria loja. O resultado será mostrado em um ensaio que inclui nomes como, Milena Aguiar, Viviane Fortes, Noemi Pizzotti e Natália Bonon, entre outras.



