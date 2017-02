VIVER&

- 04:37

Santa TV



A apresentadora Claudete Troiano vai permanecer por mais um ano na região! Isso por que a TV Aparecida renovou na última terça-feira, dia 14, o seu contrato. Claudete, que já está há 3 anos no ar comandando o programa "Santa Receita", que é um dos carros-chefes da emissora é, na verdade, uma veterana da TV brasileira, com passagens pelas emissoras TV Band, de onde saiu magoada, e TV Record, o momento auge de sua carreira.

Na TV Aparecida, Claudete reafirma estar feliz e "satisfeita em contribuir para o crescimento do canal de apenas 11 anos, mas que se destaca em audiência no cenário nacional entre as emissoras abertas e fechadas no país".

Carne louca



Com uma programação considerada fraca para esse Carnaval de São José dos Campos, até picanha promete cair no samba no restaurante Prime Meat Grill. Em clima carnavalesco até em sua cozinha, a casa que está localizada em uma das avenidas mais movimentadas de São José, prepara uma "folia gastronômica" para quem pretende ficar na cidade. E no sábado de Carnaval, dia 25 próximo, a casa aquece os fornos e os tamborins e investe em uma churrascada com carnes prime, chope e drinks especiais num almoço animado pelo cantor Gabriel Abado, vocalista do grupo Samba da Cachaça, que traz ao vivo o melhor do samba brasileiro.

Micareta



Outra programação para os que pretendem ficar em São José dos Campos nesse Carnaval acontece já na quinta-feira, dia 23, no Guten Bier. Tendo como atração principal o Sacode a Poeira, a casa promove sua "Micareta Sertaneja" com a qualidade do melhor sertanejo universitário. Essa famosa banda sertaneja nasceu em Mogi das Cruzes, em 2007, e já no CD de estreia tiveram a participação da dupla Teodoro & Sampaio. Entre os seus sucessos estão "É Isso Que a Galera Quer" e "Batucada".

D´Angola



O clima promete ser quente na folia dos blocos de São José dos Campos com um Carnaval de verdade! Está confirmado para o domingo, dia 26 de fevereiro, o tradicional bloco da Galinha D'Angola no Parque Vicentina Aranha. Mas, antes do bloco invadir as ruas da Vila Adyana, acontece a folia das crianças, que será com a matinê D´Angolinha, em um palco ao ar livre em frente a entrada principal do parque.

Atrás da banda



De volta ao Carnaval de Guaratinguetá, numa realização da Prefeitura local, a banda Domingo na Domingos, que faz parte da proposta oficial de estimular os blocos no centro histórico daquela cidade, promete ser a grande atração na tarde do dia 26 de fevereiro, com concentração na rua Domingos Rodrigues Alves.

Contando com performance do DJ Adriano Leme no trio elétrico e da banda Santa Luzia, a folia é aberta ao público. O folião pode ir fantasiado, vestido de mulher, usando as camisetas de suas escolas. Mas um bloco de bacanas e descolados estará vestindo camisetas personalizadas criadas pelo publicitário João Rafael Mazella com apoios da "JLS Magazine" e do jornal O VALE

.

E quem estiver com as camisetas, terão descontos, privilégios e promoções nos bares e restaurantes da área, como o Esperança, Myrian Café, Chico Empório e restaurante Rohedama.



ADRIANA BRUNATO joseluiz.souza@ovale.com.br



COM SUCURSAIS E CORRESPONDENTES