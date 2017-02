VIVER&

- 03:36



Áries



Você vai ser preenchido com uma intensa sensação de prazer que pode levar à atração e a um relacionamento relâmpago, ou talvez revelar novos desejos em seu relacionamento existente. Deixe-se levar.

Touro



As estrelas acentuam a sua tolerância para suavizar as bordas de sua vida emocional. Seu senso de valor está em harmonia com suas relações com os outros. A grande decisão está chegando.

Gêmeos



A estrela da sorte está brilhando sobre seus relacionamentos íntimos. Novos desejos aparecerão em circunstâncias que permitirão que esses desejos sejam vividos.

Câncer



Sua segurança emocional será a sua prioridade na sua vida amorosa. Isso será importante para você se tornar indispensável aos olhos de seu parceiro e esses olhos lhe darão o reconhecimento.

Leão



Você terá menos problemas para fazer conexões entre o passado emocional e sua situação atual. Ser honesto com você mesmo irá ajudá-lo a progredir na direção certa. Não ceda aos seus impulsos!

Virgem



Você está sob a influência de seus desejos libidinosos que o estão levando para o excesso. Adie a tomada de decisões em longo prazo e grandes discussões! A atmosfera em sua vida material é eletrizante.

libra



Não fique amargurado pelas mudanças que você mesmo causou. Este estágio será seguido por outro, no qual você poderá experimentar aquilo que espera. Seja paciente e desenvolva sua compreensão. Elas serão gratas a você.

Escorpião



Você vai precisar encontrar uma maneira construtiva de falar com o seu parceiro. Seu raciocínio permite que você veja os detalhes, que normalmente teriam provocado reações negativas.

Sagitário



Você vai precisar fazer uma escolha importante para obter uma imagem mais clara das coisas. Quer se trate de duas pessoas ou de dois estilos de vida diferentes, você terá que manter a cabeça fria.

Capricórnio



Seus desejos, que são freados por atrasos, estão fazendo com que você perca a paciência, tornando-o vulnerável aos olhos de seu parceiro. Pare para pensar e você verá que pode superar isso, jogando mais com os seus desejos.

Aquário



Você vai se fazer algumas perguntas profundas e isso vai fazer com que fique mais sério do que o normal. É uma necessidade que você não pode ignorar, fique aberto às ideias do seu parceiro.

Peixes



O ambiente será ideal se você aceitar jogar o mesmo jogo do seu parceiro. Não tenha medo. Você vai ganhar intensidade apaixonada e também segurança emocional. É hora de se movimentar.



h oróscopo



QUIROGA

Flexibilidade

É possível que haja alguma tensão ou mesmo algum conflito em casa. Se houver gente teimosa no ambiente, é improvável que tenham desapego hoje. Então seja esperto e procrastine até que a flexibilidade retorne ao ambiente.