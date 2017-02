VIVER&

Spa urbano

A profissional de estética, Natália Lissage, inaugurou ontem no centro de São José dos Campos o que se pode chamar de um spa urbano. Trata-se da clínica de estética Lissage que, entre as muitas opções de serviços, oferece tratamentos como drenagem linfática, massagem modeladora, massagem relaxante, shiatsu, depilação com cera, limpeza de pele, tratamentos faciais, manicure e pedicure.

De acordo a empresária, a abertura de spas nos grandes centros urbanos tem sido uma tendência mundial, mas relativamente nova em nosso país. "O conceito de oferecer bem-estar é o mesmo entre um spa de destino ou aqueles que normalmente ficam afastados dos grandes centros", afirmou Natália Lissage. "O que difere é o tipo de serviço oferecido. Enquanto um proporciona tratamentos e programas que visam emagrecer, o outro tem como foco principal a oportunidade de relaxar por um curto espaço de tempo".

Despertar

Quem faz escala em São José dos Campos é Gustavo Tanaka. O empreendedor ministra hoje palestra sobre o tema "O Despertar do Novo Mundo" e, amanhã conduzirá o workshop "Novos Caminhos", onde aborda temas como "Princípios de Prosperidade" e "Abundância", consideradas "chaves" para fazer as pazes com o dinheiro.

Gustavo Tanaka é palestrante e autor do recém lançado "Depois do Despertar: o fim da separação e o surgimento de uma nova sociedade", aonde ele discute uma nova visão sobre trabalho e organização da sociedade.

Os dois encontros acontecerão no Co-necta Espaço de Coworking, na Vila Ema. A palestra às 19 horas de hoje e o workshop das 10h às 17h de amanhã são iniciativas do Espaço Dia - Vida Priori.

De volta

Neguinho da Beija-Flor já pode ate ser considerado um cidadão honorário de Guaratinguetá graças às muitas apresentações -- sempre bem sucedidas! -- nessa cidade!

Abrindo literalmente o Carnaval de Guaratinguetá em plena quinta-feira, dia 23 de fevereiro, o cantor será a atração principal do carnaval do "Mademoiselle Lounge & Bar", sob o comando de Bibi e Leandro Dal Bello. A Banda Batuke Geral abre a noitada de folia.

Circuito

Essa informação, nossa coluna conta em primeira mão: os corredores de São José dos Campos e região já podem intensificar os treinos para o novo Circuito Track&Field Run Series, marcado para o dia 7 de maio.

Trata-se do maior circuito de corridas de rua da América Latina. São mais de 60 etapas em 20 estados, espalhadas por mais de 40 cidades.

Numa parceria, desde sua criação, com o Colinas Shopping de São José, o circuito Track&Field Run Series, em sua 4ª edição, se destaca pelo número limitado de corredores por etapa, visando a segurança dos participantes e um percurso mais adequado para aqueles que buscam melhorar sua performance ou se iniciar no mundo da corrida.

Além disso, outra grande novidade para esse ano será Corridinha Kids: ao todo 120 vagas, para crianças de 4 a 11 anos.



