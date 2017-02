VIVER&

Áries



A esfera de sua vida amorosa é tingida com ternura, o que lhe dá uma oportunidade de fortalecer seus laços. Deixe de lado restrições desnecessárias, isso não lhe faz nada bem.

Touro



Seu método combativo vai derrubar os obstáculos que apareceram há alguns meses. Sua ousadia está valendo a pena com relação ao seu parceiro. É hora de expressar suas dúvidas.

Gêmeos



Sua vida amorosa vai melhorar, despertando uma paixão que o fará perder o controle. Você faria bem em ter a coragem de dizer exatamente o que quer da vida e sem meias medidas! Você vai ter compreensão, aproveite isso!

Câncer



Você terá a chance de fazer um esforço consciente que vai melhorar diretamente o seu relacionamento ou seus amores futuros. Pense no que você poderia fazer se tivesse coragem.

Leão



Você estará mais seguro de si, sua aparência física e seu charme farãode você definitivamente mais popular com as pessoas ao seu redor. A sedução está na sua agenda. Conte com os seus recursos.

Virgem



Você sabe que o mundo não é perfeito. Em relação às irregularidades que você vê, as coisas não são tão graves como pensa. Suas boas intenções nem sempre são o suficiente para fazer as coisas com perfeição.

Libra



Você não sabe porque está tão preocupado. Esta é a única nuvem escura sobre o horizonte emocional e é uma pena. Coloque suas dúvidas em perspectiva. Hoje será um ótimo dia.

Escorpião



Sua delicadeza será a sua maior força. Você será capaz de semear o que você quiser colher e se fazer entender sem ofender o seu parceiro. Novos encontros parecem promissores.

Sagitário



Não comprometa suas chances de que tudo dê certo ao apressar as coisas sem pensar primeiro. Seu senso estratégico vai ajudá-lo a atingir seu objetivo. O diálogo irá ajudá-lo a superar os seus medos. Tenha fé no futuro.

Capricórnio



Seu parceiro lhe encorajará a se superar... Não tem sentido se ofender, isso não é um sinal de rejeição. Você vai conseguir encontrar a força dentro de si para passar por essa fase.

Aquário



Seu relacionamento com seu parceiro está sob o signo da harmonia e da ternura. Este é um bom momento para continuar as conversas do dia anterior. Proceda com cuidado e com muito tato.

Peixes



Seus desabafos sentimentais são mais espontâneas do que de costume. Tome cuidado para não começar rapidamente relações que são de curta duração e não faça promessas. Tire um tempo de descanso.



