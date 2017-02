VIVER&

- 03:36



Folia

pirô faz oficinas de máscaras

Como um "esquenta" ao bloco mais tradicional da folia joseense, o Pirô Piraquara, estão ocorrendo na cidade oficinas de máscaras. Os encontros acontecem em seis lugares da cidade. Hoje, as oficinas acontecem nas casas de cultura Lili Figureira, Tim Lopes, Flávio Craveiro e Eugênia da Silva, das 13h às 16h. As aulas são gratuitas e não é necessário fazer inscrição. Menores de 7 anos devem estar acompanhados dos pais. Nesse ano, a Casa do Idoso do Centro também receberá a oficina, a partir de hoje, das 9h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30. Elas acontecerão de segunda a sexta-feira. As máscaras serão utilizadas no bloco do Pirô Piraquara que sai em cortejo nos dias 23 e 25 de fevereiro. Mais informações no site da Fundação Cultural: www.fccr.sp.gov.br.