aberto edital de projetos da ccr

Estão abertas as inscrições do 2º Edital Instituto CCR de Projetos Culturais, promovida pela CCR Nova Dutra. As inscrições podem ser feitas até 14 de março. O objetivo é fomentar o desenvolvimento cultura em municípios (exceto capitais). Os proponentes devem ter CNPJ cadastrado em alguma, na região, nas cidades de

Aparecida, Caçapava, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Guaratinguetá,

Jacareí, Lorena, Pinda, Queluz, Roseira, São José, Silveiras e Taubaté. Os projetos devem estar

aprovados (com publicação no "Diário Oficial da União") e aptos a captar no artigo 18 da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. O valor total do patrocínio é de R$ 2 milhões. Os projetos escolhidos serão patrocinados com o montante de até R$ 200 mil cada um. Inf.: www.institutoccr.com.br.