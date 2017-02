VIVER&

Só feras

Reduto gastronômico e point de gourmets em Taubaté, o restaurante Vivá Gastronomia e Eventos recebeu no último domingo a visita do chef Rodrigo Einsfeld, que recentemente participou na TV Band do programa "MasterChef Profissional". Junto com ele, estava o mixologista e bartender Rafael Pizati, seu sócio no descolado bar Barê, nos Jardins em São Paulo.

Chamando a atenção da clientela da casa, a dupla foi recebida por José Borges e sua filha Carol, além de Carmola Cândido, que acaba de assumir o departamento de comunicação e relacionamentos do Vivá.

Em família

Isso é o que se pode chamar de alegria em dose dupla!

Além da felicidade pela inauguração de seu consultório em São José dos Campos, a médica Sandra Regina Gianini, especialista em nutrologia e tendo como regra em suas abordagens clínicas a prevenção, a detecção e a correção dos desequilíbrios das funções celulares, agora também vai trabalhar em família.

O filhão Victor Hugo Alves Gianini também acaba de se formar em medicina.

Sabor verão

Tem início amanhã, dia 17, em Campos do Jordão, a Temporada Gastronômica da Truta, prato com a cara do verão, numa promoção do Cozinha da Montanha.

A temporada, que tem continuidade até 5 de março próximo, apresenta algumas receitas especiais como a Truta Selvagem (grelhada com molho de limão e estragão, purê de brócolis, acompanhada de arroz selvagem e ragout de champignons), do restaurante Charpentier, do hotel Frontenac ou os Rolets de truta com aspargos frescos e espuma de cogumelos com risoto de arroz negro do Villa Gourmet Restaurante.

Os restaurantes participantes são identificados pelo selo "Cozinha da Montanha".

Carna Paestum

Já virou tradição, a terça-feira gorda de Carnaval promovida pelo chef Dani Branca, no Paestun Ristorante, em Guaratinguetá. Trata-se do Carna Paestum, com foliões vestindo a camiseta da festa, animada pelo grupo Circuito do Samba.

O uso obrigatório da camiseta dá direito à degustação em uma farta mesa de frios e petiscos à italiana. As bebidas são à parte.

Detox

A chef de cozinha Renata Porto, especializada em gastronomia funcional e proprietária do Ateliê do Sabor, em Caçapava, faz escala amanhã em São José dos Campos para dar as suas dicas e receitas desintoxicantes.

Trata-se de um curso voltado a alimentação saudável e as aulas acontecerão na escola de gastronomia Tratto Ateliê, na Vila Ema, comandada pelo chef André

Palandi.

Além das receitas desintoxicantes programadas para esse sábado, dia 18, estão na agenda novas aulas sobre saladas funcionais de verão, receitas "s low carb", sopas e cremes saudáveis resultando em um cardápio completo e saudável.



