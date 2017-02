VIVER&

Áries



Você está sob o domínio dos sentimentos possessivos. Tenha cuidado para não deixar isso afetar o seu parceiro. Você está sensível demais hoje. Tente colocar alguma perspectiva à luz da realidade.

Touro



Você vai encontrar muitas oportunidades em sua relação íntima para se mostrar como realmente é. Deixe a sua timidez no armário e siga as vibrações do momento. Aproveite para reavaliar sua saúde.

GÊMEOS



Você precisa ser admirado... O seu lado teatral será muito útil! É hora de trazer fantasias em grande estilo para se divertir e consolidar as suas ligações. Mergulhe em algo que você realmente gosta.

Câncer



Seu amor a vida se torna um jogo no sentido mais amplo. A disputa verbal é interessante e seu raciocínio rápido permite que você apimente o seu relacionamento de uma maneira boa.

Leão



O poder de convicçãodo do seu parceiro vai fazer você se sentir muito feliz. Você vai ficar mais à vontade se sair da rotina e você precisa fazer isso. Estará mais meticuloso do que o normal e isso pode ser interpretado como mau humor.

Virgem



A amizade vai funcionar melhor do que amor. O envolvimento emocional faz você se sentir desconfortável hoje. Você se sente instintivamente atraído a olhar seus ideais de perto.

Libra



Lutas de poder não são o seu forte. Você deixa isso transparecer quando não oferece apoio às coisas impostas. É sua decisão começar um diálogo sem ressentimentos.

Escorpião



Há previsão de mudanças completas com o seu parceiro. Sua vida amorosa está em destaque, estando comprometido ou não. Você vai ter á a oportunidade de mudar muitas coisas. Não evite mudanças necessárias.

Sagitário



Você flutuará em um ambiente tranquilo se aceitar jogar o mesmo jogo do seu parceiro. Não tenha medo. Você vai ganhar intensidade apaixonada e segurança emocional.

Capricórnio



É bom tentar entender melhor suas emoções, isso tornará você mais preparado emocionalmente para o futuro. Conversar com amigos vai lhe ajudar a encontrar suas respostas.

Aquário



Você está passando por um clima de otimismo que é devastador. Seu charme está em alta e é hora de discutir os seus planos e persuadir os outros suavemente. Novas conquistas serão extremamente gratificantes!

Peixes



Você sente que faltam ideais em sua vida amorosa. Não olhe muito longe para o futuro, você não pode forçar seus instintos. Esta posição de neutralidade seria muito boa se estivesse em um relacionamento



h oróscopo



QUIROGA

solidariedade

Você às vezes tem dificuldade de passar da teoria para a prática. Você é humanista, mas se envolve pouco por medo de perder sua independência. Servir não é apenas um sacrifício, é também um elemento de solidariedade que será devolvido em algum momento...