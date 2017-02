VIVER&

Depois de ganhar uma festinha surpresa no salão social do edifício onde mora em São José, o produtor de moda Willian Roggles comemora em grande estilo sua nova idade na próxima quinta-feira, dia 9, na casa noturna The Room, também em São José dos Campos.

Dividida em dois momentos - um coquetel às 20h30 para os VIPs e portas abertas para convidados em geral às 23h, a festa tem como tema All Black, com convidados vestidos em traje preto.

Alguns cantores, DJs e bandas deverão se apresentar em homenagem ao aniversariante.

Aroma

O empresário e especialista em vinhos Paolo Faroni promove no próximo mês um evento imperdível para os amantes da bebida.

Ele acaba de convidar Luiz Schmitt, engenheiro industrial por profissão e sommelier pela Wine e Spirit Education Trust (que forma e qualifica profissionais na área), e que percorre vinhedos pelo mundo há mais de 15 anos - para pilotar um curso de degustação na Enoteca Decanter, em São José dos Campos.

Com inscrições abertas, o curso acontece em jantares harmonizados durante quatro noites no mês de março nos dias 6, 15, 22 e 28 do próximo mês. As vagas são limitadas.

Lideranças

Pelo menos dois importantes eventos estão sendo preparados para o próximo mês de março, pela Lide Vale do Paraíba - Grupo de Líderes Empresariais, sob a presidência do empresário Marco Fenerich.

Em um deles, o convidado é o Ministro de Estado da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. No encontro, o ministro debaterá "A importância da Segurança e da Justiça para o Desenvolvimento".

Um outro evento Lide, também confirmado para março, será um workshop pilotado por Carlos Ferreirinha, ex-presidente da Louis Vuitton no Brasil e presidente da MCF Consultoria que vem à Região Metropolitana Vale do Paraíba para debater sobre "Luxo: Um Mercado sem crise".

Vamos dançar?

Os alunos da Cia. Athletica de São José dos Campos comemoram mais uma novidade!

Mais precisamente o FitDance, que, na verdade, já é um sucesso de público dentro e fora das academias de todo o mundo.

A modalidade, que entrou essa semana para a grade de aulas da academia na cidade, cresce nacional e internacionalmente.

Hoje existem cerca de 800 instrutores e 60 mil alunos distribuídos em mais de 20 cidades em todo Brasil. O Fit Dance oferece coreografias de canções regionais, sertanejos, funk e até pop internacional.

De acordo com a Diretora da Cia. Athletica de São José, Mônica Marques, o principal objetivo do programa é levar alegria e diversão em todos os momentos da vida da pessoa, seja em casa, no trabalho, celular, em reuniões com os amigos, nas academias e nas festas.

O foco da modalidade não é a perda de calorias, nem algo relacionado à atividade física para deixar a pessoa mais malhada, e, sim, um programa de bem-estar e diversão.



