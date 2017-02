VIVER&

Áries



Você tem mais entusiasmo e carisma do que nunca, com uma sede de emoções. O inesperado está estendendo seus braços para você e você precisa ficar longe. Se for solteiro, um encontro surpreendente está previsto.

Touro



Escapadas de seu parceiro têm um efeito desestabilizador sobre você. Sua necessidade de fantasia não será necessariamente uma ameaça para seus planos. Você pode esperar algumas surpresas agradáveis.

Gêmeos



Você terá grande prazer em se sentir útil e em fazer com que sua influência pareça útil. Você vai sentir que as coisas estão funcionando. Seus recursos estão se esgotando e isso estressa você. Vá mais devagar.

CÂncer



Você se apega aos seus ideais e a qualidade de seu relacionamento vai florescer como resultado. As luzes estão verdes para telefonar para ele, tenha coragem. Há previsão de festas. Não deixe que outras pessoas lhe incomodem.

Leão



Seu gosto por jogos de todos os tipos não conhece limites. Com o seu jeito despreocupado, você corre perigo de ferir o seu parceiro ou de perder uma conquista. Você está cansado de tantas limitações sociais.

Virgem



Você vai ter um desejo dominante de oficializar seu relacionamento. Ainda é muito cedo; algumas coisas precisam ser definidas antes de dar esse passo. Seja otimista, sua paciência vai dar frutos.

Libra



Um vento de paixão e liberdade está soprando em sua vida amorosa. Não hesite em dar rédea solta aos impulsos espontâneos. Eles vão ser ter uma recepção calorosa de seu parceiro. Cuide melhor de sua saúde.

Escorpião



O clima é desigual. Aqueles que nasceram no segundo decanato deveriam deixar a tempestade passar. Os nascidos nos outros dois decanatos verão uma calmaria profunda em sua vida amorosa.

Sagitário



As discussões irão lançar alguma luz sobre o seu futuro e você obterá mais colaboração de seu parceiro. Se você for solteiro, evite a monotonia e abandone esses medos inúteis. Seja comedido.

CApricórnio



O momento é propício para o amor, os seus poderes sedutores estão a sua altura e você vai ter tempo para apreciá-lo. Se você empurrar as fronteiras, terá o caso de amor perfeito. Seja mais seletivo em suas escolhas.

Aquário



Sua necessidade de estabilidade faz com que você seja menos receptivo aos momentos de alegria que estão presentes. Você pode superar este problema deixando as coisas seguirem seu curso natural.

Peixes



Um céu azul reina sobre a sua vida amorosa. Todas as suas esperanças se tornam realidade e sua alma gêmea está do seu lado. Em suas marcas, definir... partir! Não se preocupe por ser atrevido.



