Petiscando

A chef de cozinha Thais Okamoto Honorato, formada em Lion, no instituto Paul Bocuse e dona do Empório Peixes e da Cia. Boutique Gourmet, em São José dos Campos, abre a sua agenda de eventos desta ano, na noite de amanhã,

Seu primeiro evento do ano será um "Rodízio de Petiscos", que incluem, entre as delícias do mar, caldinho e pasteis de camarão, carpaccio e salmão, bolinho de bacalhau e ceviche. Os convites, disputados, incluem sucos e refrigerantes. Os vinhos serão cobrados à parte.

À dois

A empresa Tok Dez Noivas, em parceria com seis restaurantes de São José dos Campos, organizam até o fim desse mês de fevereiro o 1 º Festival Gastronômico Romântico da cidade.

São opções de deliciosos pratos preparados por renomados chefs da cidade, incluindo os Amicci, Rei do Filé, Bar do Coronel, Choperia do Gordo ( Jacareí), Cervejaria Haus Bier e Recanto da Traíra (Guararema), com direito a surpresas extras para os casais em busca de gastronomia durante o festival romântico.

Entre as novidades, estão o buquê de folhas verdes regadas ao molho de mostarda e mel, no Amicci; e o salmão grelhado ao molho agridoce de maracujá da Choperia do Gordo de Jacareí.

Avental

O restaurante e cervejaria artesanal Caras de Malte está promovendo a sua própria "Batalha na Cozinha". O evento reúne competidores com hobby e talento na culinária e promete premiar o vencedor com um espaço de destaque no cardápio da casa.

Serão, ao todo, oito competidores - amigos da casa a serem julgados, sempre, por três jurados um chef de cozinha, um restaurante e um gourmand. Todos os confrontos são eliminatórios e o vencedor ganhará um troféu, um espaço no cardápio com as três entradas e os três pratos principais que elaborou, além de 5% da venda desses pratos por um ano.

A primeira fase da disputa já tem início amanhã, num confronto entre as participantes: Valéria Estefam e Marta Eisenlohr.

Fermento

A fundadora e diretora da rede torteria Haguanaboka, Valéria Verdi, de São José dos Campos, iniciou o ano bastante otimista quanto ao crescimento de sua franquia. Estão nos planos e projetos da empresa inaugurar masis quatro unidades no Estado e Região Metropolitana do Vale do Paraíba durante 2017. E o objetivo principal é, com a abertura de novas lojas, triplicar o volume de tortas vendidas.

As tortas são o carro chefe da torteria, que trabalha também com a fabricação própria de bolos, saladas, sucos, milkshakes, smothies e revenda das melhores marcas de cafés, sorvetes e chocolates do mercado.E m relação à região, os últimos dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising definem uma projeção: a receita do franchising deve crescer entre 7% e 9%. Os dados datam do compilado no 3º trimestre de 2016, em comparativo com o mesmo período de 2014 e 2015.

Planos

A Diretoria do Convention Visitors & Bureau, juntamente com Sinhores se reuniu com a Secretária de Turismo da cidade, Nazira Madureira, ressaltando a importância da união das forças: Contur, Convention, Sinhores e Prefeitura, e da importância do trade turístico de São José dos Campos.



