Áries



Você está mais inclinado a demonstrar seus sentimentos do que o habitual. Tenha cuidado para não se lançar em uma relação passageira. Não faça promessas.

Touro



Você criará um ambiente que não vai deixar o seu parceiro indiferente e você usará isso a seu favor. Resista ao desejo de se isolar. Você é o único que tem que fazer as coisas acontecerem hoje.

Gêmeos



Sua criatividade está em uma tendência ascendente e você tem menos dificuldades para se expressar como resultado de seu fervor emocional. É hora de declarar seus sentimentos e tomar a iniciativa!

Câncer





As nuvens estão se recolhendo e você se sente fora de sintonia com o seu parceiro. As discussões serão tensas no início, mas vão amolecer por vontade própria se você deixar seus medos de lado.

Leão



Se você aceitar os desafios de seu parceiro e as diferenças existentes entre vocês, precisará dar um passo maior do que pensava. Mas você tem tudo a ganhar nessa nova etapa do relacionamento.

Virgem



Sua libido o levará a cometer excessos tentadores. Além disso, alcançar novos níveis de intimidade irá permitir que você se sinta verdadeiramente feliz consigo mesmo. Não hesite em ver as coisas de uma certa distância.

Libra



Você sentirá uma profunda necessidade de estar junto de seu parceiro. Afirme-se de formas diferentes da habitual. É hora de se abrir com ele em total confiança. Não tenha medo.

Escorpião



Você vai estar particularmente atraente hoje: o céu é o limite! Velhos sonhos podem se tornar realidade. Isto poderia trazer o passado ou um obstáculo de volta. Tire um dia de folga para respirar.

Sagitário



Você vai encontrar o que realmente aspira em absoluta intimidade. Você será cuidadoso, seria bom olhar a sua volta. Há muita coisa acontecendo ao seu redor. Reconheça seus verdadeiros limites.

Capricórnio



Os relacionamentos que você atrai serão de natureza apaixonada. Se você for solteiro, um encontro poderá empurrá-lo para a beira do excesso... Ouça com atenção as propostas que lhe serão feitas.

Aquário



Seu parceiro vai ser mais direto do que o habitual. Se você fizer o mesmo, seu relacionamento será ainda melhor. Se você é solteiro, seja verdadeiro antes de pensar em conquistar alguém.

Peixes



Um senso de expectativa faz você se sentir impaciente. Não se afunde nestes sentimentos: você não terá que esperar muito tempo. Suas mais profundas emoções são sintomas da sua crescente necessidade de amor.



QUIROGA

Entusiasmo

Você visa lugares altos e pretende realizar uma viagem longa ou empreender estudos árduos, mas prestigiosos. Todos estes projetos estão bem em sintonia com a atmosfera atual e receberão o apoio e a proteção necessária. Mantenha seu entusiasmo fraternal intacto.