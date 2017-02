VIVER&

- 03:35

'Pet family'

Inaugura hoje, em São José dos Campos, o Anima Hospital Veterinário, um investimento dos empreendedores e veterinários Daniana Pinotti, Carlos Moraes e Sérgio Siviero, juntamente com o empresário Edric Pinotti. Trata-se da concretização do projeto do primeiro Hospital Veterinário da cidade, mais precisamente na Vila Adyanna próximo ao Parque Vicentina Aranha .

A ideia é oferecer uma melhor qualidade nos serviços, com a prioridade de fazer um acolhimento ideal para os animais -- e, por conta disso, o local terá atendimento 24 horas e Unidade de Tratamento Semi-Intensivo.

O Anima Hospital Veterinário contará com infraestrutura para atendimento clínico e cirúrgico de animais de pequeno porte e de animais silvestres. "É muito semelhante à estrutura de um hospital humano. O objetivo é dar conforto e tranquilidade ao animal. O carinho faz toda a diferença no tratamento", afirma à veterinária e sócia proprietária, Daniana Pinotti.

Nos casos mais graves, o espaço também possui uma sala de Unidade de Tratamento Semi Intensivo, com o suporte necessário para atender e internar animais que precisam de terapia, medicações injetáveis, realização de exames complementares, além do setor de imagem e hematologia e supervisão constante de um médico veterinário.

Para a inauguração de hoje a noite, além de um coquetel pela renomada chef Fernanda Ferreira, acontece ainda uma apresentação de cães adestrados.

UTI

Nem tudo está perdido no cenário da música clássica na nossa cidade.

Uma reunião agendada para a tarde dessa quinta-feira, 2 de fevereiro, tenta buscar apoios e soluções para uma "nova" Orquestra Sinfônica de São José dos Campos, que ganha sobrevida mesmo em estado de unidade de tratamento intensivo.

A reunião acontece no auditório do laboratório Oswaldo Cruz, e entre empresários e lideranças convidadas e confirmadas para discutir buscas de apoios, patrocínios e parcerias para a OSSJC, estão Gianfranco Asdente, Henrique Gianna, Angela Tornelli, Satoshi Yokota, Lúcia Castro e Gustavo Lessa, entre outros.

Os músicos profissionais da extinta orquestra estão animados.

Abre alas

Com a realização de sua tradicional Noite do Havaí, no próximo dia 17 de fevereiro, é dada a largada para a folia 2017 programada pela Associação Esportiva São José dos Campos. Tendo o Clube de Campo Santa Rita como cenário, o pré-carnavalesco mais badalado de São José terá uma parceria com o Bar do Coronel, animação da banda Phaser e atrações, como Pity Couto e Naninha da Vila, com bateria de escola de samba durante 6 horas de festa.

Na contagem regressiva para a folia do Rei Momo, o Carnaval vai rolar de 24 a 28 de fevereiro, em cinco bailes noturnos e três matinês em parceria com a KF Night e Marketing. O diretor social Frederico Guratti está à frente da organização da festa, que promete reunir cerca de 4.000 foliões por noite.

Roda Gigante

Na última semana foi apresentado no Médio Vale, para investidores, o Aparecida Shopping Partners que tem à frente Rodrigo Mainardi e Rogério Rykovsky, responsáveis também pela comercialização do espaço. O empreendimento, que terá 66 mil m², 300 lojas e uma área de expansão, inclui no projeto aquela que será a maior roda gigante do Brasil, construída aos moldes das rodas-gigantes de Londres, Paris e Orlando, com 80 metros de altura, podendo ser avistada a quilômetros de distância.

O projeto do Aparecida Shopping, foi planejado com características de um grande shopping center e para que seja um espaço confortável, acessível e, principalmente, sustentável, com o menor impacto possível ao meio ambiente.



ADRIANA BRUNATO joseluiz.souza@ovale.com.br



COM SUCURSAIS E CORRESPONDENTES