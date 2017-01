VIVER&

Áries



Existem coisas para as quais precisa olhar de perto em sua vida amorosa. Se você quiser superar seus medos e aliviá-los, concentre-se neles. Seu parceiro a ajudará nessa missão. Aproveite.

Touro



Não é o momento de sonhar e sim de construir. Mas certifique-se de não perder de vista seu foco. Os sonhos são a base para o que você quer construir. Você vai achar difícil ser objetivo em seus julgamentos.

Gêmeos



Faça de tudo para dialogar com o seu parceiro. Mesmo os temas mais espinhosos vão parecer fáceis de resolver. Desde que você não se irrite, todos os acordos se tornam possíveis!

Câncer



Você vai achar mais fácil ter sucesso na sua vida amorosa. Um encontro muito positivo poderá abalar a sua vida se você for solteiro, não fique em casa! Relações existentes crescerão.

Leão



Seus sentidos estão empurrando você para o excesso. Espere viver alguns momentos fantásticos. O sentido romântico do seu parceiro vai fazer você se sentir muito satisfeito! Deixe-se levar.

Virgem



Seria bom para você prestar mais atenção no seu parceiro, especialmente quando ele vê as coisas de maneira diferente de você. Faça uma pausa na sua rotina. E divirta-se mais.

Libra



Você vai captar facilmente as mensagens indiretas de seu parceiro. Isso lhe dará pontos. Se você estiver sozinho, você será inspirado a conhecer pessoas novas. Ouça o que os outros têm a dizer.

Escorpião



Seu parceiro está subitamente se tornando exigente... Mas você não vai achar isso desagradável! Você não terá a menor dúvida sobre o quanto seu parceiro precisa de você. Seus poderes sedutores estão a sua altura.

SAgitário



Uma oportunidade de mudança em sua esfera emocional poderia abatê-lo duramente. Tire tempo antes de tomar qualquer decisão drástica. Isso vai envolver um compromisso em longo prazo.

CApricórnio



Você sente a necessidade de fazer um balanço e de se focar em seus ideais. Você vai começar novamente em uma base saudável e em melhores condições.

Aquário



O tato não é seu ponto forte e sua necessidade de amor está definitivamente dominando seu relacionamento. Faça as coisas corretamente e de forma direta. É hora de tirar sua a máscara.

Peixes



Seu parceiro lhe encorajará a se superar... Não tem sentido se ofender, isso não é um sinal de rejeição. Você vai conseguir encontrar a força dentro de si para passar por essa fase.



Este dia é marcado pelos prazeres e por certa sensualidade romântica. Você pode passar excelentes momentos com as pessoas ue o rodeiam. De qualquer forma, não é o momento de ficar no seu canto!