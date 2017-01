VIVER&

- 03:33



Rádio





'Eu Sei De Cor'

Marília Mendonça



1.



Com apenas 20 anos de idade, Marília Mendonça é a compositora mais concorrida do mercado sertanejo,chamada de 'Rainha da Sofrência'.



'Dia, Lugar e Hora'

Luan Santana



2.



'Homem de Família'

Gusttavo Lima



3.



'Sim ou Não'

Anitta Part. Maluma



4.



'Let me Love you'

DJ Snake feat Justin Bieber



5.



'Sou eu'

Ludmilla



6.



'This Girl'

The Kungs



7.



'Closer' - Chainsmokers, The Part.Halsey



8.



'A Flor e o Beija-Flor'

Henrique & Juliano Part. Marília Mendonça



9.



'A Mala É Falsa' - Felipe Araújo Part.Henrique & Juliano



10.



+ Tocadas