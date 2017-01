VIVER&

Silicon Valley

Diretora da Tec Com Assessoria Contábil, Eliane Maia encontra-se no Vale do Silício participando da missão Silicon Valley, que reúne alguns dos grandes palestrantes do Brasil em busca de inovação e diferenciação.

E, durante a viagem, ela participa de visitas técnicas à três empresas de renome em Los Angeles, Palo Alto e São Francisco, além de uma palestra na universidade de Stanford. "Essa é uma excelente oportunidade de networking, novas experiências e da busca do que há de melhor da tecnologia para aproveitarmos para o nosso país e também para a nossa região do Vale do Paraíba", ressalta Eliane.

Ao seu lado, participam da viagem outros 11 profissionais, entre eles o consultor Marcelo Ortega e o administrador de empresas Sidnei Oliveira.

Certificação

Com um processo iniciado em agosto e concluído em novembro, o hospital viValle, em São José dos Campos, conquistou o certificado de excelência em Cirurgia Bariátrica, conferida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e Surgical Review Corporation.

A designação é um selo que atesta que o conjunto de práticas administrativas e assistenciais oferecidas pela instituição são adequadas e estão alinhadas às mais recentes regulações de boas práticas na especialidade à pacientes elegíveis ao procedimento. E confirma o compromisso do hospital com uma rede que promove a excelência, e uma cultura de cuidados rica com foco no paciente durante todo o processo: antes, durante e depois da cirurgia.

Bolsa on-line

A repercussão surpreendeu todos os envolvidos -- e os vídeos da campanha no YouTube já ultrapassaram 1,3 milhão de visualizações.

Vem assinada pela agencia Mestra Comunicação, de São José dos Campos, a criação do novo posicionamento e campanha publicitária do Quero Bolsa, um dos maiores sites de comparação de cursos e ofertas de desconto em faculdades no país, apresentado a marca como sendo 100% compromissada com as pessoas em busca de formação e de uma bolsa de estudos em cursos de todo o Brasil.

A campanha é estrelada pelo humorista Marco Luque no papel de um aluno. A produção dos filmes conta ainda com parcerias da Zeppelin Filmes e do estúdio Croácia.

Condicional

Uma reunião está para ser marcada, desde a última semana, entre a juíza Suely Zeraik Armani, da 1ª Vara de Execução Criminais de Taubaté, e o prefeito daquela cidade, Ortiz Junior (PSDB). Há quem aposte que um dos assuntos a ser abordado é a situação dos presídios de Taubaté.

Já que no momento, esta é uma pauta em discussão entre os poderes Executivo e Judiciário.

Chantilly

Flavinha Serrano, cap da Companhia Brasileira de Eventos comemora aniversario hoje, e reúne amigos no Bar e Petiscaria Santo Agostinho, em São José. Esse encontro promete congestionamento na área.



