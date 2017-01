VIVER&

- 03:33

Papel principal

Durante todo o ano passado, os alunos que frequentaram os cursos gratuitos de qualificação promovidos pelo Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José dos Campos doaram, voluntariamente, folhas de papel sulfite como parte de uma ação de responsabilidade social desempenhado pela entidade.

O ressoldado foi uma arrecadação de 66.800 folhas de papel sulfite. O material que acaba de ser entregue, para o início do ano letivo, para entidades assistenciais da região. Entre as entidades estão o Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo, a Associação Obra Social e Assistencial Magnificat, a Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo e o projeto Sorri, em São José dos Campos, além das Associação de Pais dos Autistas de Jacareí e o Projeto Guri, de Jacareí; a Casa Azul de Apoio Social, de Monteiro Lobato; a APAE - Campos do Jordão e as APAE e Projeto

Aquarela, em Santo Antônio

do Pinhal.

Balaio musical

Fim de semana para lá de musical no Guten Bier, São José dos Campos, com ritmos para todos os gostos e estilos! Do deck ao espaço Club da casa, nomes como o de Lugão e os Amigos do Samba, grupo com cinco integrantes apaixonados pelo ritmo e que interpretam músicas nacionais de Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Beth Carvalho.

Além deles, a dupla Fernando & Fabiano, do Rio Grande do Sul, mas com carreira firmada na região. Já no domingo, o concorrido almoço da casa vem temperado com a voz e violão de Peleco, com muito MPB no repertorio, incluindo clássicos de Cazuza, Raul Seixas e Lulu Santos.

Mercado

Como essa coluna já antecipou no início da semana está tudo pronto para a realização da Vale Pus -- a primeira feira de moda plus size do Vale do Paraíba, que acontece no próximo dia 5 de fevereiro.

Nascida da ideia de expandir o cenário de moda plus size para toda a região -- fato comum nas grandes capitais -- a ideia é fruto da união das estilistas joseenses e empreendedoras do segmento, Débora Fernandes e Wendi Caires.

O evento tem como objetivo, reunir os consumidores de moda plus size da região e já conta com 24 participantes, de diversas marcas com manequim do tamanho 46 ao 60, mostrando e vendendo moda praia, moda jovem, lingerie, meia-calça, sapatilhas e acessórios.

E o local escolhido para receber o evento foi o Stop Parking Estacionamento. Localizado no Jardim São Dimas, região central de São José dos Campos

Novo shopping

No próximo dia 24, terça-feira, será apresentado aos empresários, investidores e jornalistas o empreendimento "Aparecida Shopping Partners" -- no próprio stand de vendas, na saída 71 da Rodovia Presidente Dutra (sentido São Paulo/Rio). Durante um café às 16 horas, com a Interativa Assessoria e Marketing.

Cabide

Ventos que sopram do Litoral Norte dão conta de que têm sido de arrepiar as festinhas de uma conhecida mansão, de um famoso condomínio de Ubatuba. Tão arrepiantes que, ao se referir ao "tal" condomínio, as pessoas expressam "no sem domínio!".



ADRIANA BRUNATO joseluiz.souza@ovale.com.br



COM SUCURSAIS E CORRESPONDENTES