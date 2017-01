VIVER&

Plus size

A blogueira de moda e modelo plus size Débora Fernandes, de São José dos Campos, e a estilista Wendi Caires se uniram para trazer informação de moda e variedade de estilos para o público plus size do Vale do Paraíba.

A dupla lança a primeira feira de marcas plus size da região, a Vale Plus, que acontecerá em São José no dia 5 de fevereiro.

Ano dez

Na última sexta-feira 13 -- nem aí para a superstição de que é um dia de azar --, a C&D Cia da Beleza, de Celso Ricardo e Dennis Silva comemorou dez anos de atividades com uma mega festa na Império, em Jacareí.

O apresentador Abel Freitas, o produtor Willian Roggles, a cantora Cecília Militão e a drag queen Morgana Loren circularam por lá.

Ópera Bufa

Em Guaratinguetá, chama atenção o aspecto de abandono nos canteiros e jardins do antigo edifício da prefeitura, onde, no século 19, funcionou o Theatro Municipal. O local foi tombado como patrimônio histórico pelo Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, em 2012.

Apontado, durante a campanha do atual prefeito Marcus Soliva (PSB), como uma das principais propostas de governo -- o restauro e o resgate do prédio para o teatro e as atividades culturais--, o que se via, até domingo último, era mato e lixo tomando conta tanto dos canteiros do edifício como no jardim da praça Homero Ottoni, em frente ao patrimônio arquitetônico. Um drama em cena, principalmente para a vizinhança do prédio.

Sempre Natal

O Colinas Shopping, de São José dos Campos, junto com o Grupo de Apoio Solidário realizou, no último dia 9 de janeiro, a entrega dos últimos brinquedos arrecadados durante a campanha de Natal. Ao todo, foram recebidos mais de 1.200 presentes destinados às crianças dos bairros Jardim Majestic, Campos de São José, Chácaras Araújo, Castanheira e Santa Helena, na cidade de São José dos Campos.

Baila comigo

Na tarde dessa quarta-feira, 18 de janeiro, o Centro Dia Vida Priori inaugura oficialmente em São José dos Campos com uma agenda para lá de especial.

A primeira atividade terá a participação do músico terapeuta Wanderley Alves Junior, proporcionando aquela sensação de bem-estar, com benefícios para a saúde, humor, concentração e raciocínio.

Na sequência, após o lanche da tarde, os idosos participarão de uma oficina de Dança Senior, adaptada e sensibilizada para a linguagem corporal, emocional, espiritual, individual e coletiva dos idosos a ser conduzida pela enfermeira e especialista em gerontologia Tizuko Sakata.

Isca

O grupo Cozinha da Montanha, de Campos do Jordão, que reúne cerca de trinta restaurantes e hotéis de alto padrão naquela cidade serrana, já tem agendado seu primeiro festival gastronômico. Mais precisamente o Festival da Truta, de 17 de fevereiro a 1º de março, onde poderão ser degustadas nos restaurantes associados, pratos com valor de R$39,80 a R$45. Outra novidade que está sendo preparada pelo grupo é 1º Bingo Gourmet.



