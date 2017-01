VIVER&

Áries



Não seja teimoso. Independentemente das suas preocupações, é sempre melhor discutir as coisas com alguém de confiança. Você está muito mais confiante sobre o seu potencial hoje.

Touro

Seu charme está trazendo cada vez mais sucesso. Suas iniciativas serão apoiadas, então fique junto das pessoas que você ama e faça as coisas acontecerem. Sua atitude faz com que você seja mais teimoso.

Gêmeos



Você está em um duelo verbal com seu parceiro... É melhor ter cuidado com o que diz! Você vai achar que é realmente difícil se abrir emocionalmente, mas não se proteja sem motivo.

Câncer



Seu charme vai cair como uma bomba hoje. É a sua força silenciosa que está agindo inconscientemente. Não tente se justificar, não teria sentido. Novos encontros são extremamente favoráveis.

Leão



Seu charme está trazendo cada vez mais sucesso. Suas iniciativas serão apoiadas, então fique junto das pessoas que você ama e faça as coisas acontecerem. Você vai ser mais persuasivo do que de costume.

Virgem



Permanecer em silêncio parece ser uma solução. Mas não espere que o seu parceiro entenda esse tipo de comportamento. Quebre o gelo e mande esses tabus embora. Cuidado com gastos impulsivos

Libra



As nuvens estão se recolhendo e você se sente fora de sintonia com o seu parceiro. As discussões serão tensas no início, mas vão amolecer por vontade própria se você deixar seus medos de lado.

Escorpião



Você vai encontrar uma maneira de lidar com grandes preocupações. É hora de começar de novo, seja a partir do zero com o seu parceiro, seja para olhar para novos horizontes. Este é o momento para reivindicar seus direitos.

Sagitário



Você está pensando sobre como melhorar a sua casa e simplificar a sua vida cotidiana. Você vai encontrar mais tempo para passar com o seu parceiro. Mesmo dentro de casa, a magia vai estar presente

CApricórnio



Você vai dedicar a maior parte de sua energia para tecer uma barreira protetora em torno de seu relacionamento. Certifique-se de não ir tão longe a ponto isolar-se do mundo exterior.

Aquário



Você vai ficar feliz com você mesmo por ter a admiração de seu parceiro. Você está desenvolvendo suas ideias sem sacrificar nada. Este é o momento de conciliar forças opostas. Você precisa abandonar hábitos antigos.

Peixes



Seu entusiasmo vai ajudá-lo a se libertar da maneira correta. Este é o caminho a seguir a fim de chegar a sua plenitude, sem as coisas inúteis que estão no seu caminho.



QUIROGA

Desejos

É um excelente dia para conseguir o que você quer: seus pedidos serão ouvidos e compreendidos, suas reivindicações têm chances de ter sucesso se você esconder seu orgulho individual e sua empresa tem chances de satisfazer o interesse de pessoas úteis e poderosas.