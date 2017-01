VIVER&

- 03:34

Fitness news

Se depender dos empresários, Aline Sanches, Heitor Stetner, Felipe Nascimento e do descolado coach Paulo Eduardo Silva, quem quiser vai estar com "tudo em cima" já para o Carnaval. É que o grupo inaugura hoje, em Urbanova, em São José dos Campos, a nova academia de Crossfit & Fight, a West Arena.

O local conta com estrutura, equipamentos e profissionais preparados para treinar e manter a mente e o corpo saudáveis, através das modalidades cross training, krav maga, boxe, jiu jitsu, muay thay, judô e pilates.Hoje, na abertura, um coquetel a base de alimentos fitness, food truck, food bike e muita música.Já amanhã logo cedo, hora de começar a perder os excessos com uma aula experimental sob o comando de Paulo Eduardo, o Paulão.

Samba da benção

Fora do poder há menos de duas semanas, o ex-prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida (PT), resolveu relaxar e gozar um pouco mais a vida. E encarou noite de puro samba, na recém-inaugurada Casa de Jorge, no centro da cidade. Enquanto Carlinhos cantarolava baixinho o clássico "foi um rio que passou em minha vida" e "deixa a vida me levar", não poupou elogios no Facebook ao novo endereço do samba.

Palco

E sabe quem faz escala na noite de hoje, no Guten Bier, de São José dos Campos? O cantar e ex-participante do "The Voice Brasil", Leo Chaves , que descobriu desde cedo seu talento para música, e hoje repassa um pouco do gosto musical para o filho Pedro, de quatro anos, que é fã de Michael Jackson. Além do "Rei do Pop", o ex-participante do "The Voice" Brasil carrega em seu repertório canções de Jorge Ben Jor, Jay Vaquer, Lulu Santos, Take Six, Boyz Two Men, Ben Harper e Eagle Eyer Cherry, entre outras feras!

Força na peruca

Janeiro e a todo vapor! O maquiador e cabeleireiro Carlos Carrasco, entre uma e outra temporada na produção dos desfiles e editoriais de moda, arrumou um espaçinho na agenda para suas clientes de São José dos Campos e passa a atender todas as sextas -- a partir de hoje -- no Studio Mani Capelli.

Hollywood é aqui

A hamburgueria Los Angeles Prime, do Vale Sul Shopping, faz evento de inauguração amanhã no Vale Sul Shopping de São José, com direito a performance da presença de sósias de atores de Hollywood e o lançamento da playlist exclusivo da casa no Spotify, só de trilhas sonoras do cinema mundial. A Los Angeles Prime apresenta uma proposta diferente da demais hamburguerias da cidade e região -- com uma abordagem gourmet -- já que o hambúrguer é produzido na casa na hora, em frente ao cliente. O pão é artesanal, também produzido pela equipe especializada. E os ingredientes apresentam combinações inusitadas que encantam o paladar.

Na web

Vem novidade on-line por aí para incrementar ainda mais a carreira da mocinha! A atriz e cantora Leilah Moreno, de São José, enquanto fecha a sua concorrida agendas para 2017 com shows de música eletrônica pelo Brasil afora, aproveita os momentos pouco vagos para preparar o lançamento de seu canal do Youtube, recheado de novos videoas e de programas interativos.



ADRIANA BRUNATO joseluiz.souza@ovale.com.br



COM SUCURSAIS E CORRESPONDENTES