Áries



Você sente uma necessidade profunda de se deixar levar pela sua outra metade. Você precisa se afirmar de uma forma diferente do habitual. Esta é a hora de se abrir, com total confiança!

Touro



Você terá a oportunidade de aprender muito sobre o seu parceiro e de estar mais próximo. Hoje é um bom dia para novos encontros. Deixe seus impulsos serem ouvidos. Prepare-se para um futuro melhor.

Gêmeos



As coisas estão começando a ficar como gostaria que fossem. Você está certo em pensar que seu caminho está se tornando mais suave. Não haverá dificuldade em concretizar os seus sonhos.

Câncer



A amizade está em alta. Você precisa de conversa e de um sentimento de cumplicidade. Fale e expresse o que tem pensado. Assim, você vai ser capaz de ficar bem com o seu parceiro.

Leão



Você terá uma vontade urgente de oficializar o seu relacionamento. Mas é muito cedo e ainda há fundamentos que você precisa estabelecer antes de chegar a esta fase. Seja otimista, sua paciência será satisfatória.

Virgem



Uma discussão de coração aberto permitirá que você esqueça os seus medos. Não se refugie no silêncio ou em dúvidas. Faça um balanço objetivo. Dê-se tempo para pensar.

Libra



Este dia é importante. Você é a única pessoa que pode freiar as suas esperanças e não realizar os seus sonhos. Este é o momento de declarar seus sentimentos e de se aproximar de seu parceiro.

Escorpião



Você vai exigir demais de seu parceiro. As coisas poderiam ter sido perfeitas ultimamente, mas você não pode esperar realizar seus sonhos assim tão rapidamente, as coisas levam um tempo para progredir.

Sagitário



Você vai ser irresistivelmente atraído a fazer a sua presença e a sua espontaneidade serem sentidas. Nem você e nem seu parceiro terão motivos para se arrepender.

Capricórnio



Você vai precisar se sentir atraente a qualquer custo. Sua tendência a exagerar vai fazer você correr riscos, especialmente se estiver procurando novos relacionamentos.

Aquário



Você encontrará paz dentro da sua própria casa. Sua irritabilidade fará com que você se rebele contra as diretrizes de hoje. Seja paciente e coopere com as pessoas. Seu instinto não o decepcionará.

Peixes



Não fique preso em emoções negativas, converse com seu parceiro. Seja qual for a sua situação, você precisa se expressar plenamente para acertar as coisas. Encontre uma distração.



