tributo a tim maia e jorge ben no sesc

Cheio de soul e swing, a banda bauruense Bentim tem um nome autoexplicativo: trata-se de uma homenagem a dois mestres da música brasileira, Jorge Ben e Tim Maia. E é esse som que eles trarão a Taubaté em um show que contará com clássicos dos artistas homenageados como "Fio Maravilha", "País Tropical", "Gostava Tanto de Você" e "Azul da Cor do Mar". O projeto conta com Neto Santos no trombone, Paulo Santini no trompete, João Ribeiro no baixo e Thales Mendes na voz e na guitarra. A apresentação acontece nesta quinta-feira (12), a partir das 20h30. O Sesc fica na av. Eng. Milton de Alvarenga Peixoto, 1.264. Entrada gratuita.