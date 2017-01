VIVER&

Delícia

Empresaria do segmento de festas e gastronomia, Andreia Maia acaba de criar o EGustto, uma novidade do Expresso Gourmet, que destaca, no varejo, alguns itens saborosos do mais famoso buffet regional.

E, na noite de hoje, promove degustação de algumas massas na Enoteca Ferreti, em São José, harmonizando com alguns vinhos da casa.

Balada

Depois de uma paradinha de fim de ano, a recém inaugurada The Room Club, em São José dos Campos, abre sua temporada no novo ano com a festa "Bem-vindo 2017 by Belvedere" no próximo sábado, 14 de janeiro.

Entre as atrações da nova casa noturno, estão os DJs David Pires e Noggue, que irão compor o line-up com o DJ residente Paulinho Farias.

O DJ David Pires começou sua carreira na Disco (Campos do Jordão) e passou como residente em clubes renomados da noite paulistana, como Café de La Musique, Peccato, Lotus, Royal, Josephine e Louis, entre outros.

Já o descolado Noggue é DJ, produtor e coleciona apresentações no Sirena, Fire UP e Disco, Casa 92 e Sea Club, entre outros.

Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a casa, a The Room Club abriu as portas em dezembro último com a missão de resgatar a cultura da cena eletrônica no interior do Estado.

A casa, recém inaugurada, tem divulgado em redes sociais que não permite acesso ao club pessoas vestindo regatas, camisas de clubes de futebol, bonés e outros itens. É bom se informar antes de ir.

Castanholas

O Funil Bar, em São José dos Campos, numa parceria com o Centro de Arte e Dança promove nos próximos dias o evento "Férias Flamencas", trazendo para a cidade cursos, workshops e apresentações dessa dança espanhola, com a presença de profissionais vindos de Porto Alegre, São Paulo e até Uruguai.

O evento contará com diversos workshops de técnicas corporais, sapateado espanhol, canto, violão flamenco, com participantes vindos de Belém do Pará a Porto Alegre, com aulas no próprio centro de arte CBS, de 14 a 19 de janeiro. As apresentações acontecem no Funil Bar nas noites de 13 e 14 de janeiro em autênticas noites espanholas.

Entre os músicos convidados estão Pedro Fernandez, Pablo Bares e Fernando de Marilia. E para o baile flamenco Marianna Guerrero, Jonas Ruedas, Talita Sanchez, Robinson Gambarra, Rodrigo Guerrero e Pedro Fernandez.

A organização é de Ana Guerrero e Talita Sanchez, do Centro de Arte e Dança.

Lentilhas

Os ecos do bom Réveillon carioca ainda se podem ouvir em Caçapava. Mas precisamente nos redutos do digital influencer Marcos Bulques, que participou da festa de fim de ano promovida pelo casal André e Bruno Chateaubriand no Rio de Janeiro. Entre os presentes, a ginasta Danielle Hypólito, o cantor Felipe Dylon, a atriz Aparecida Petrowky e o ator Alexandre Barillari.



