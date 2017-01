VIVER&

- 03:35

"Admiro os profissionais da OSSJC e lamento

o fim da orquestra,

mas já precisei e

ainda preciso dos equipamentos de saúde pública. Portanto,

meu peso e medida

é esse. Eu espero que, como disse o prefeito

em seu vídeo, a verba

seja investida em UBS

e Pronto Socorro"



Dinho Amaral



MECANICO DE MOTOCICLETA, 42

"Acho lamentável.

Um retrocesso. São

José não é uma cidade

só da tecnologia. Essa conversa de não ter dinheiro é uma questão de vontade (de fazer

ou não). E um político

se mostra bom quando investe em cultura.

É uma questão de inteligência"



Celso Pan



MÚSICO, 57

"O ganho de um projeto assim é incalculável. Porém é difícil dizer

se era possível

continuar (com ele), devido a situação financeira da cidade.

Se o corte era

realmente necessário,

é função

do gestor fazê-lo.

Porém não temos

como opinar sem

acesso total

as finanças"

Thiago Medina



MÚSICO, 34

Opiniões