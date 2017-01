VIVER&

- 03:32





áries



Sua necessidade de estabilidade faz com que você seja menos receptivo aos momentos de alegria que surgem. Mas poderá superar este problema se simplesmente deixar as coisas seguirem seu curso natural.

Touro



Sua audácia trará um ritmo mais intenso à sua vida amorosa. Você vai estar em um caminho positivo. É hora de se livrar da timidez sem sentido! Há passeios à vista... Concentre-se em si mesmo.

Gêmeos



Seu entusiasmo carinhoso e emotivo vai ajudá-lo a se libertar da maneira correta de conversas pesadas. Este é o caminho a seguir a fim de chegar a sua plenitude.

Câncer



Encontros inesperados vão mudar sua maneira de pensar. Não se empolgue, converse com um amigo. Você vai ver as coisas mais claramente se mantiver distância. A suas ações hoje serão coroadas de sucesso.

Leão



Você terá a oportunidade de esclarecer um mal-entendido com o seu parceiro. Para os solteiros, a amizade será destacada. Você vai receber alguns conselhos que poderão ser úteis.

Virgem



Você vai expor seus sentimentos e emoções em plena luz do dia e vai provar que ser muito reservado só serve para limitá-lo. Sua fé move montanhas. Seja mais paciente.

Libra



Suas amizades serão úteis para ver a sua vida amorosa de um ângulo positivo. Você vai se aproximar de seu parceiro e vai conseguir se comunicar com ele. É preciso falar com você mesmo sobre seus gastos impulsivos.

Escorpião



Você vai saborear a sua felicidade em uma atmosfera calma, rodeada pelas pessoas que ama. Esta neutralidade benéfica vai lhe trazer o favor de alguém cujo apoio você não estava esperando.

Sagitário





Você está sonhando mais do que de costume e isso está fazendo com que fique distraído, mas mais receptivo emocionalmente. Isto é ideal para sugerir um jantar a dois. Crie o clima certo.

Capricórnio



Você vai mudar a sua visão das coisas para ser capaz de entender o seu parceiro. Faça o que fizer, não apresse as coisas. Você corre perigo de ser indelicado e de sabotar suas realizações, apesar de seus melhores esforços.

Aquário



Você será guiado por seus instintos e a sorte vai estar ao seu lado. Não hesite em ser o primeiro a fazer novos contatos e a investir mais enquanto chega o escape que está esperando.

Peixes



Você terá as respostas às perguntas fundamentais e é hora de começar de novo em uma base firme com seu parceiro ou de reconsiderar o ideal que você está procurando.



h oróscopo



QUIROGA

novidade

Se você tiver relações vulgares ou desequilibradas, é hora de romper com aqueles que não lhe trazem nada e escolher um melhor relacionamento com as pessoas que você encontra atualmente. De fato, a lua é sua amiga e você é atraente. Aproveite o novo ano.