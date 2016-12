VIVER&

'Minha Mãe é uma Peça 2'

César Rodrigues



1.



Dona Hermínia, rica após ter virado apresentadora de programa de TV, tem de lidar com os filhos e a irmã que resolve lhe fazer uma longa visita.



'Rogue One - Uma História Star Wars' - Gareth

Edwards



2.



'Sing - Quem Canta Seus Males Espanta' - Garth Jennings



3.



'Sully - O Herói do Rio

Hudson' - Clint Eastwood



4.



'O Vendedor de Sonhos'

Jayme Monjardim



5.



'Animais Fantásticos e Onde Habitam' - David Yates



6.



'Anjos da Noite - Guerras de Sangue' - Anna Foerster



7.



'A Última Ressaca do Ano'

Will Speck e Josh Gordon



8.



'Capitão Fantástico'

Matt Ross



9.



'Masha e o Urso'

Oleg Kuzovkov



10.



