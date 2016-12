VIVER&

- 03:31



Rádios





'Eu Sei De Cor'

Marília Mendonça



1.



Atualmente, a cantora e compositora Marília Mendonça está entre os artistas que mais arrecadam em direitos autorais.



'Dia, Lugar e Hora'

Luan Santana



2.



'Homem de Família'

Gusttavo Lima



3.



'A Flor e o Beija-Flor'

Henrique & Juliano Part. Marília Mendonça



4.



'Sim ou Não'

Anitta Part. Maluma



5.



'This Girl'

The Kungs



6.



'Cold Water' - Major Lazer Part. Justin Bieber & MØ



7.



'Let me Love you'

DJ Snake feat Justin Bieber



8.



'Cotovelo Vai Doer' - Zezé Di Camargo & Luciano



9.



'Sou eu'

Ludmilla



10.



+Tocadas