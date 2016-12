VIVER&

Áries

Você vai ter uma grande influência sobre o seu parceiro, pois ele será atraído pelo seu magnetismo. Se estiver sozinho, você pode se surpreender em como pode ser sedutor. Só não julgue as pessoas pela aparência.

Touro



Você vai ter a oportunidade de perceber que tem alguns hábitos perigosos. Sua vida amorosa vai melhorar se você aceitar se livrar deles. Coloque-se no lugar do seu parceiro.

Gêmeos



Este será um dia emotivo. Você voltará de forma inesperada a se relacionar com alguém depois de um longo período de separação... Ou talvez seja o início de uma nova fase do seu namoro.

Câncer



Um de seus amigos vai ajudá-lo a ver novas possibilidades que vão te fazer feliz. Esteja aberto a essas ideias e você só terá a ganhar enriquecendo o seu conceito de felicidade. Não tente ter razão a qualquer preço.

Leão



Discussões e reviravoltas são prováveis. A atmosfera é eletrizante e dinâmica. Não leve as coisas muito a sério. Esteja mais leve. Seus sentimentos mais profundos serão despertados.

Virgem



Você está feliz e descontraído . É a chance que você estava esperando para conversar sobre um assunto delicado com o seu parceiro. Seu sarcasmo será a chave para o sucesso.

Libra



Sua consciência dos erros do passado lhe permite seguir em frente. Você terá que trabalhar em estreita colaboração com o seu parceiro, derrubando os velhos hábitos que atrasam a sua autorrealização.

Escorpião



Você está mais perto de realizar seus sonhos e isso está puxando você na direção certa. Não hesite em falar sobre suas esperanças com os demais. Você se fará entender melhor hoje. Portanto, aproveite.

Sagitário



Você não terá problemas em entender as mensagens indiretas do seu parceiro e ele irá admirá-lo por isso . Se você for solteiro, estará muito motivado para sair e conhecer pessoas.

Capricórnio



Você reativa um projeto que tinha deixado de lado. Hoje ele se encaixa perfeitamente na sua vida atual. É hora de colocar em prática a renovação que você tem esperado por tanto tempo. Tenha boa vontade com os colegas.

Aquário



Suas ideias serão claras. Agora é a hora de levar o seu parceiro na direção desejada. Você tem todos os recursos e argumentos para ser capaz de seduzi-lo e convencê-lo e reforçar essa conexão.

Peixes



Um telefonema inesperado ou um e-mail interromperá seus planos e despertará a sua necessidade de paixão. Aproveite para pensar em tudo antes de tomar uma decisão que seria radical.



Se você precisar da ajuda de seus amigos para seguir em frente, agora é hora de entrar em contato com eles. A lua ainda induz algumas horas de entusiasmo comunicativo, boa vontade e abertura de espírito. Seu mundo relacional se expande com novas pessoas, às vezes, inesperadas.