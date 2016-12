VIVER&

- 03:31

Veuve clicquot

Uma concorrida confraternização do escritório de advocacia Sérgio Bermudes, filial em São Paulo, movimentou a casa do advogado no Itaim, na capital.

Bermudes, que é um dos advogados mais importantes do país e um dos dez mais renomados do mundo, segundo a revista inglesa "Chambers", reuniu um time de notáveis em seu evento. Mônica e Sergio Porto, de São José dos Campos, estavam entre os convidados, assim como o advogado Henrique Ávila, recém-aprovado conselheiro do Conselho Nacional de Justiça.

Safári

Advogado brilhante, membro do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo ( sétima turma) e instrutor nível 1 em ioga nas horas pouco vagas, Manaem Duarte, de Guaratinguetá, pediu um refresco depois da ultima reunião do conselho, que aconteceu no dia 13 de dezembro.

Em companhia do amigo, o arquiteto Anderson Motta, seguiu para a África do Sul, onde passa as festas de fim de ano. Ele ficará a maior parte do tempo na Cidade do Cabo. Safári? Nem pensar. Além de ambientalista, a dupla é adepta da comida vegetariana.

Ilha da fantasia

O Café de La Musique, do empresário e apresentador Alvaro Garnero, está preparando um mega Réveillon para convidados VIPs, em Ilhabela, no Litoral Norte.

Como cenário, um casarão histórico em estilo colonial, que ocupa toda a ponta esquerda da Praia da Feiticeira, um verdadeiro cartão postal.

Entre comes e bebes, fogos e animação, a confirmação de dois nomes da região no Line Up da trilha sonora: Danilo Stellet e Mau Garcia.

Amigo 'dog'

Na última semana, os empresários Juliana e Nicolau Francisco Zoltay lançaram no Hungria, São José dos Campos, a campanha de prevenção ao verme do coração, com vários clientes acompanhados de seus mascotes. O evento contou com palestra sobre o assunto, show de adestramento, sorteios e food truck. Os presentes interessados também obtiveram descontos especiais, de até 50%, na aplicação do preventivo com garantia de um ano.

Test Drive

O clima de férias regado à época de festas tem animado os frequentadores do Serramar Shopping, em Caraguatatuba. Entre as atrações programadas é a pista off-road Virage Experience, que proporciona um test-drive no novo "L 200" Triton Sport.

A cada R$ 150 em compras, o cliente troca suas notas fiscais por um ingresso para a experiência, que tem agradado toda a família. Aberta ontem, a pista permanecerá no estacionamento do centro de compras até o próximo dia de 5 de fevereiro.

'Bye-bye' 2016

O Guten Bier, em São José, está preparando uma mega festa para marcar a última balada do ano: uma animação garantida às vésperas do Réveillon. Vai ser na sexta-feira, 30 de dezembro, com uma celebração simbólica fechando com chave de ouro o ano: "Bye Bye 2016 - A Festa".

No palco, o grupo Sacode a Poeira, banda sertaneja que nasceu em 2007, em Mogi das Cruzes, cujo CD contou com a participação da dupla sertaneja de renome nacional, Teodoro & Sampaio, na música "Se Não Fosse as Mulheres".

Entre os maiores sucessos da banda, estão ainda "É Isso Que a Galera Quer", "Turma do Bem" e "Se Não Fosse A Mulher".



ADRIANA BRUNATO joseluiz.souza@ovale.com.br



COM SUCURSAIS E CORRESPONDENTES