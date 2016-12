VIVER&

- 03:31

Gol de placa

Acontece hoje, em São José dos Campos, o aguardado jogo de futebol entre o surfista e campeão mundial, Gabriel Medina, e o jogador da seleção brasileira e do Bayern de Munich, Douglas Costa.

Para a partida, que é solidário, foram convidados atletas e artistas nacionais, e entre os confirmados estão o medalhista olímpico Isaquias Queiroz dos Santos, os jogadores Amaral, Aloísio Chulapa, Léo Jabá (revelação do Corinthians), Lincoln (campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio) e Luiz Gustavo (da Seleção Brasileira de Futebol), além de Kayky Brito, Marco Luque, Alê Oliveira (ESPN), Fred (canal "Desimpedidos"), Mc Biel, Mc Bin Laden, o árbitro Margarida e Pedrinho (programa "Pânico").

E para o ponta pé inicial da partida, uma novidade: uma mulher! A também recordista olímpica Fabiola Molina estará presente no campo para anunciar o início do jogo, que promete muita descontração e tietagem.

Quem está por traz desse mega evento é o jovem empresário Leonardo Morais, que já atua no mercado do futebol ao lado de grandes ídolos como Romário, Cafú e Zico.

Gol de placa -2

Há três anos, Leonardo Moraes está a frente do Jogo Solidário, um evento com o objetivo de promover, por meio do futebol, um ato de solidariedade.

Esse ano, o jogo acontece no dia 23 de dezembro, as 20h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Os portões serão abertos às 17h e os ingressos já estão sendo vendidos na loja oficial do evento, no Vale Sul Shopping, e também em alguns pontos de venda na região, mediante doação de 1kg de alimento.

Os alimentos arrecadados serão destinados para o Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos.

E a expectativa do organizador é lotar o estádio, que tem capacidade para 12,4 mil pessoas e arrecadar 12 toneladas de alimentos.

Verão pet

À exemplo de outras grandes cidades do mundo, São José dos Campos oferece agora aquela oportunidade refrescante para que você possa saborear um bom sorvete nesse verão e o seu amigo pet também: tudo junto e misturado.

A Artesane Gelateria acaba de lançar três sabores diferentes de sorvetes pets, os "Petcolés" de frutas, carne e frango, exclusivos para os animais de estimação e mantendo a tradição e qualidade dos gelatos 100% naturais da marca.

"O produto é todo confeccionado com matérias-primas balanceadas com tolerância pelo animal", explica Sandra Chaves, sócia-proprietária da gelateria.

Os sorvetes para pets não contêm ingredientes industrializados como açúcar refinado, glúten, lactose e sua fórmula está de acordo com as normas do Ministério da Agricultura, sendo assim, aprovado para venda.

O Petcolé está sendo vendido em forma de picolé e para facilitar o consumo do produto, o palito foi substituído por um biscoitinho. A novidade tem movimentado a casa e transformado a Artesane Gelateria num verdadeiro desfile pet.



ADRIANA BRUNATO joseluiz.souza@ovale.com.br



COM SUCURSAIS E CORRESPONDENTES