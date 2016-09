VIVER&

- 04:24



Áries



Você faria bem em ter um debate adequado com o seu parceiro. Fazer um balanço está na agenda. Se você for solteiro, tenha um olhar crítico sobre si mesmo. Você tem tudo a ganhar com isso.

Touro



Seu parceiro vai ser mais dominante do que o normal. Não faz sentido provocar uma luta de poder hoje. Faça o que fizer, não tente controlar a situação. Você estará muito disposto a ouvir os outros.

Gêmeos



Você está entrando em uma nova fase no aspecto emocional. É hora de mudar de rumo e ser mais despreocupado, prestando mais atenção ao tato ao invés de seus sentimentos internos.

Câncer



O seu desejo de progresso e autorrealização será o centro das atenções. Você está levando o seu parceiro com você. Você não terá dificuldades para hipnotizar a sua presa.

Leão



Você vai compartilhar alguns momentos intensos com seu parceiro... Paixão e união vão estar de mãos dadas e você vai achar mais fácil de comunicar mensagens subliminares, que vão além das palavras.

Virgem



Uma onda de paixão continua a rolar. Você está no caminho certo e a resposta virá no mês que vem. Lutas de poder não são para você. Procure um meio termo e não se irrite.

Libra



Seu senso de conciliação e entendimento irá fazer maravilhas para criar a atmosfera que é tão importante para você. Um pouco de ternura permitirá que você suavize as asperezas .

Escorpião



Seu gosto por jogos de todos os tipos não conhece limites. Com o seu jeito despreocupado, você corre perigo de ferir o seu parceiro ou de perder uma conquista. Tudo estará a seu favor se você perseverar.

Sagitário



Você vai compreender alguns dos motivos mais profundos do seu parceiro. Você vai perceber a necessidade de virar a página com relação aos hábitos anteriores.

CApricórnio



Sua vida amorosa está dando voltas surpreendentes. Você vai aprender muito se discutir as coisas com profundidade. É hora de se mostrar como você realmente é, e ser exemplo é o seu trunfo.

Aquário



Os problemas que você vai encontrar podem ser resolvidos simplesmente por ter a ousadia de descomplicar o seu dia-a-dia. No final do dia, você será criticado pela má administração do seu tempo. Preste mais atenção.

Peixes



Você vai ter de apoiar e tranquilizar o seu parceiro, então seja um bom ouvinte. Você discorda de seus superiores ou de certas obrigações legais. Tente se comprometer mais.



h oróscop o



QUIROGA

Tensões

O clima ainda é um pouco tenso, especialmente no trabalho, mas em poucas horas, você vai encontrar uma bela liberdade de movimento e pensamento, então, tenha paciência e organize seu negócio ou concentre-se em seu atraso. É no trabalho que você vai liberar mais positivamente suas tensões.