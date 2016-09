VIVER&

Túnel do tempo



Vem com um ingrediente cultural a programação que o Oscar Fashion Days está reservando para hoje numa parceria com o Colinas Shopping e a FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado). Tendo o teatro Colinas como cenário, o estudioso da moda e historiador João Braga pilota palestra sobre "Uma breve história dos calçados".

Mestre em historia da ciência na PUC de São Paulo; historia da arte na FAAP da Capital e historia da indumentária na Fundação Escola de Sociologia de São Paulo, João Braga vai abordar aspectos interessantes como o erotismo e sedução na história dos saltos bem como os sapatos através dos tempos dos pontos de vista estético, funcional e comercial.

E, aproveita o público para autografar seu livro "Sapato de Mulher" (2014).

Terapias



O hospital Reger Geriatria, referência em atendimento geriátrico no Vale do Paraíba, realiza, hoje e amanhã, mais uma edição das Tardes de Prevenção. O tema escolhido para o mês de setembro foi "Doença de Alzheimer", por conta do Dia Mundial da Conscientização sobre a enfermidade.

O Alzheimer se apresenta como demência ou perda de funções cognitivas (memória, orientação, atenção e linguagem), causada pela morte de células

cerebrais.

Entre outros destaques da programação, estão as palestras da neuropsicóloga Carla Queiroz, que irá falar sobre as diferenças entre falha na memória, e da Flavia Areco, que abordará os aspectos da prevenção da doença.

Falafel



Os cozinheiros do blog "Cozinha Pra Machos", baixam no dia 1º de outubro próximo no restaurante Haruf Especialidades Árabes, em São José dos Campos.

Trata-se de uma noite para lá de especial voltada para uma degustação com mais de 14 especialidades árabes e ainda o lançamento do novo Kebab.

Nas mini porções, estão incluídos fatouche, tabule, homus, babaganoush, coalhada seca, kibe cru e sopa shishbarak, além de kibe assado, charuto de uva e repolho, frango keshk, abobrinha recheada, kafta aperitivo e faláfel, sendo que o kebab será preparado pelo publicitário e chef André Aquino.

Chantilly



Nem só das várias comemorações em família, no eixo Inglaterra/Portugal foi marcado o aniversario de 60 anos do empresário de Guaratinguetá Neto

Lucchesi.

Recém chegado de uma viagem, cercado pelos filhos Felipe e Andressa e de Dona Núria, Neto apagou as 60 velinhas durante um elegante jantar em Guará, na noite de sábado.

Estante



A literatura movimenta o Litoral Norte de São Paulo nos próximos dias.

Prossegue até o final de semana, no Serramar Shopping, Caraguatatuba, mais uma edição da Flic (Feira Literária de Caraguatatuba) famosa por reunir um grande número de crianças, pais e profissionais da educação. Neste ano, o autor homenageado será Pedro Bandeira.