VIVER&

- 04:26





áries



O amor hoje é como uma luta interior. Tente dar sentido às coisas antes que esta luta se transforme em uma discussão sem sentido. Você precisa trabalhar em suas incertezas pessoais.

Touro



Você sente uma necessidade maior do que a habitual de provar seus poderes sedutores hoje. Esta não é a hora de tomar decisões sérias. Aproveite ao máximo o presente.

Gêmeos



Você vai achar fácil comunicar o calor do seu afeto às pessoas e ser persuasivo. Aliás, você saberá melhor do que ninguém como despertar paixão. Tudo o que resta é aproveitar o que você começou.

Câncer



Você vai querer sacudir seus velhos hábitos e se voltar para novos horizontes. Não hesite em dar esse passo em direção ao resto do mundo, mas não deixe isso virar tudo de cabeça para baixo.

Leão



Seus poderes sedutores são intensificados. Sua vitalidade afetuosa vai lhe permitir acrescentar muito ao seu relacionamento. Este é o momento para ir diretamente ao que você quer.

Virgem



Uma onda de paixão de Júpiter vai animar a sua vida amorosa. Use isso a seu favor, esqueça as suas preocupações e pare para pensar. Um amor à primeira vista poderia transformar sua solidão hoje! E por que não?

Libra





Você está fazendo concessões para manter a harmonia no seu relacionamento. É hora de resolver os problemas que estão estragando sua vida. Encontros estão no horizonte.

Escorpião



É hora de esclarecer as coisas com seu parceiro. Se você for solteiro, outras pessoas lhe ajudarão a entender melhor alguns elementos de seu passado emocional.

Sagitário



Você tende a se colocar em um papel, mas isso é realmente necessário? Pare e penser sobre isso - você vai ver que as suas dúvidas não fazem sentido. Hoje é um dia adequado para descansar. Aproveite.

CApricórnio



Não hesite em estar aberto para o inesperado, em falar sobre seus sonhos e se afirmar mais. Seu parceiro vai apreciar a postura que você adotou, não há nenhuma dúvida disso.

Aquário



Sua ousadia vai trazer energia para o seu relacionamento. Isto lhe dará a chance de mostrar ao seu parceiro como você está ligado a ele e o quanto seus sentimentos são profundos.

Peixes



Talvez a atmosfera pareça bastante fria, mas você vai ser capaz de transformar isso a seu favor, tratando sua vida amorosa como uma amizade e, assim, ganhará a compreensão de seu parceiro. Você precisa de paz.



horóscopo



QUIROGA

Encontros

Mesmo que suas ideias sejam boas e seus métodos infalíveis, é inútil e prejudicial aos seus interesses ficar acampado em sua posição. É a flexibilidade e a adaptabilidade que escondem as oportunidades mais rentáveis e os encontros mais gratificantes.